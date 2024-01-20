«74»: военный устроил скандал с оскорблениями женщин на борту самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Издание 74.RU рассказало о скандале с участием военнослужащего, который произошел на борту самолета, направлявшегося из Москвы в Челябинск. По информации портала, мужчина оскорблял членов экипажа и пассажиров, а некоторые из его обзываний были сказаны конкретно в адрес женщин.

Он оскорблял членов экипажа и других пассажиров. Кричал, что все женщины — легкого поведения, — рассказал очевидец.

По данным портала, поведение военного не стало причиной для экстренной посадки самолета, поэтому он приземлился, как и планировалось, в аэропорту Челябинска. В публикации уточняется, что там мужчину уже встретили полицейские.

Ранее сообщалось о задержании таджикского блогера Салмана Раджабзоды, который высмеивал девушек славянской внешности. По версии следствия, гость из Таджикистана публиковал в интернете постановочные видеоролики, сделанные «на почве неприязненных отношений к группе лиц русской национальности». Как уточнили в суде, уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства.