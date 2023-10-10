Белгородскую область обстреляли 7 раз: как ВСУ атакуют РФ 10 октября Территорию ДНР 10 октября ВСУ обстреляли 40 раз

Фото: t.me/vvgladkov

Территория Белгородской области за последние 24 часа по меньшей мере семь раз подверглась обстрелам. По населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР) пришлось более 40 ударов. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки — в материале NEWS.ru.

Какие районы Белгородчины подверглись обстрелам

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в течение последних суток ВСУ семь раз обстреляли населенные пункты региона. По селу Новопетровка Валуйского городского округа было выпущено три артиллерийских снаряда, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа зафиксировано четыре прилета минометных снарядов. В обоих случаях обошлось без последствий.

На село Дубино Борисовского района беспилотник сбросил два взрывных устройства. В результате оказался поврежден забор частного домовладения, в двух жилых домах выбило стекла. В районе села Ольховка российские средства ПВО сбили украинский БПЛА, никто не пострадал, разрушений также зафиксировано не было.

Фото: t.me/vvgladkov

В Запорожье город остался без водоснабжения

Утром 10 октября стало известно, что украинские войска запустили беспилотник по городу Энергодар Запорожской области. Удар пришелся по трансформатору подстанции «Водозабор». В результате город остался без водоснабжения. Некоторые микрорайоны лишились электроэнергии, их подключили к временной схеме питания.

Из-за обстрелов ВСУ 9 октября без электричества остались 13 населенных пунктов Токмакского района. Как пишет ТАСС, удар привел к обрыву линии электропередачи. Из-за сохранявшейся угрозы обстрелов ремонтные бригады не могли проехать к месту аварии.

Кроме того, во вторник, 10 октября, в районе 09:40 обстрелу подвергся город Молочанск в Токмакского района, утверждает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В городе сработала система ПВО. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

Также украинские войска атаковали в районе села Приютное Запорожской области. В пресс-центре российской группировки войск «Восток» заявили, что при поддержке артиллерии и авиации атака была отражена и ВСУ отступили.

При этом украинские войска усиливают свою группировку в Запорожской области. Как рассказал ТАСС член Совета Федерации от региона Дмитрий Рогозин, ВСУ перебросили в город Орехов не меньше 40 танков, чтобы прорвать российскую оборону.

Фото: МО Украины

В ДНР пострадал мирный житель

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 44 факта ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 24).

Под удар попали районы пяти населенных пунктов, а именно Донецка, Горловки, Гольмовского, Макеевки, а также Ясиноватского района. В результате в Макеевке пострадал один человек, повреждения получили четыре жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.

Наиболее интенсивные обстрелы фиксировались в Донецке — 30 ударов снарядами калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными. Еще 12 ударов пришлось по Горловскому району, два — по Ясиноватскому. Всего ВСУ выпустили по региону 138 различных боеприпасов.

В результате обстрела Донецка накануне вечером в Кировском районе города пострадала мирная жительница 1982 года рождения. Обстрел осуществлялся с позиций ВСУ в районе Красноармейска. Для атаки использовались реактивные системы залпового огня HIMARS с применением ракет М-31 (осколочные).

В Петровском районе столицы ДНР из-за атаки ВСУ минувшей ночью без света остались 25,5 тысячи жителей. Из-за обстрела были обесточены 180 трансформаторных подстанций города. Аварийные бригады уже приступили к устранению проблем.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Шесть атак ВСУ отразили ВС РФ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в районе Торского участка Серебрянского лесничества подразделения группировки «Центр» отразили шесть атак ВСУ.

Как рассказал подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, в этот район Киев стягивает дополнительные силы. Речь как о живой силе, так и о бронетехнике. Марочко считает, что ВСУ могут готовиться как к оборонительным, так и к наступательным действиям.

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