25 иноагентов стали фигурантами уголовных дел СК завел уголовные дела на 25 иноагентов за нарушение требований о маркировке

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Роскомнадзор передал информацию в Следственный комитет России о 45 иностранных агентах, которые систематически нарушали требования о маркировке материалов, из них в отношении 25 были возбуждены уголовные дела, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора. Также иноагенты получили штрафов на сумму 7,1 млн рублей за нарушения.

Если нарушения систематические, ведомство передает информацию в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. На настоящий момент Роскомнадзор передал информацию в СК в отношении 45 лиц, из них в отношении 25 иноагентов возбуждены уголовные дела, — говорится в сообщении.

В настоящее время в реестре иностранных агентов значатся данные о 606 иноагентах, среди которых 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения без создания юридических лиц, 428 физических лица. Согласно законодательству России, материалы иностранных агентов, включая распространяемые через интернет, должны быть отмечены соответствующим образом.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос, смогут ли артисты-иноагенты когда-нибудь вернуться на родину. По словам представителя Министерства иностранных дел, решение об отъезде из страны принимали сами артисты, их никто не вгонял.