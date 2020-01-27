Инспекторы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проверили 235 тысяч икринок форели в петербургском аэропорту Пулково. Они прибыли в воздушную гавань из Вашингтона.
В аэропорту изучили сопроводительные документы, а также проверили условия перевозки. Груз, прибывший из рыбного хозяйства города Бонни Лейк, не имел нарушений. Конечный пункт назначения икры — рыбоводческое хозяйство в Сибири.
Как
Как писал NEWS.ru, мошенники в Петербурге продали 13 килограммов пластмассовых шариков под видом чёрной икры.
Ранее в Москве полицейские изъяли чёрную икры и форель. Общая стоимость товара составляла около 500 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.
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