Военная операция, протесты и победа Месси: 2022 год в фотографиях

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В начале января в Казахстане начались массовые протесты против повышения цен на газ. Они привели к серьезным политическим изменениям, а для их подавления в страну были введены войска ОДКБ

2022 год оказался полным потрясений и международных конфликтов. За год началась российская военная операция на территории Украины, прошли протесты в Казахстане, умерла британская королева Елизавета II, а визит лидера нижней палаты американского парламента США Нэнси Пелоси чуть не привел Америку к серьезному конфликту с Китаем. Итоги 2022 года — в фотогалерее NEWS.ru.

Протесты в Казахстане

С 1 января в Казахстане повысились цены на сжиженный газ, что привело к массовым протестам жителей. Митинги переросли в беспорядки, столкновения с полицией происходили в нескольких крупных городах, в том числе в Алма-Ате.

В стране было объявлено чрезвычайное положение. На помощь местным правоохранительным органам были направлены силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе российские военнослужащие.

По итогам этих протестов бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев, который после ухода с поста продолжал контролировать политическую жизнь, лишился всех постов. Столица, которую переименовали в Нур-Султан в честь Назарбаева только в 2019 году, снова стала называться Астаной. Цены на газ были снижены, в стране начались политические реформы.

Военная операция

21 февраля президент России Владимир Путин объявил, что Москва признает независимость Донецкой и Луганской народных республик. Это решение было поддержано Советом безопасности, заседание которого транслировалось по телевидению, а также обеими палатами парламента.

Спустя три дня, в 06:00 по московскому времени глава РФ объявил о начале военной операции на Украине. В качестве целей он называл демилитаризацию и денацификацию Украины. Российские войска вошли на территорию соседней страны. После этого Россия оказалась под санкционным давлением со стороны стран Евросоюза, США и их союзников, а Украина начала получать помощь в виде финансирования и поставок оружия.

21 сентября Путин объявил в России мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в армию забрали 300 тысяч мужчин. 30 сентября президент объявил о присоединении к России четырех новых территорий — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Формальное присоединение завершилось 4 октября, однако эти территории до сих пор не находятся под полным контролем российских военных.

Вступление Грузии и Молдавии в Евросоюз

3 марта Грузия и Молдавия одновременно подали заявки на вступление в Европейский союз. Это произошло на фоне аналогичной заявки от Украины, которая была подана 28 февраля. В результате Украина и Молдавия получили статус кандидата на вступление в ЕС, а Грузии в нем было отказано: в Еврокомиссии заявили, что страна не выполнила необходимые условия.

Смерть Жириновского

2 апреля после двух месяцев лечения скончался основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На фоне заражения коронавирусом у него развилась двусторонняя пневмония.

На прощание с политиком приезжали высшие должностные лица страны, в том числе глава государства и премьер-министр. Могила Жириновского находится на Новодевичьем кладбище в Москве.

ЛДПР после смерти основателя возглавил депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Евровидение

14 мая в итальянском Турине прошел финал Евровидения. Песни на конкурсе представляли 40 стран. Россия была отстранена от участия из-за начала военной операции, а Белоруссию дисквалифицировали еще в 2021 году из-за попытки отправить на конкурс политизированную песню.

Победу в 2022 году одержала украинская рэп-группа Kalush Orchestra с песней Stefania. Это третья победа Украины на конкурсе, однако впервые золото взяла песня полностью на украинском языке. После победы Kalush продали кубок фестиваля на благотворительном аукционе за $900 тысяч и пообещали передать вырученные средства украинской армии.

Второе место занял британский исполнитель Сэм Райдер с песней Space Man. Следующее Евровидение пройдет в Великобритании из-за продолжающихся на украинской территории боевых действий.

«Вкусно — и точка»

Рестораны «Макдоналдс», появившиеся на территории России еще в 1990 году, приостановили работу 14 марта 2022 года в связи с началом военной операции на Украине. Активы компании выкупил один из ее российских франчайзи Александр Говор. 12 июня 15 московских ресторанов «Макдоналдс» открылись с новым называнием «Вкусно — и точка». Позднее под этот бренд перешли и белорусские рестораны американской сети.

Смерть Синдзо Абэ

8 июля 2022 года было совершено покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Политик выступал на улице в рамках предвыборной кампании Кэя Сато, который баллотировался в парламент от Либерально-демократической парии Абэ. Убийца выстрелил в экс-премьера из самодельного пистолета. Политик скончался в тот же день.

Подозреваемым стал 41-летний бывший моряк сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами. Он объяснил свои действия неудовлетворенностью политикой бывшего главы правительства. Сейчас мужчина находится под арестом.

Визит Нэнси Пелоси на Тайвань

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Вашингтон поддерживает связи с Тайванем, в то время как Пекин считает территорию острова частью Китая. В связи с этим китайские власти резко отреагировали на поездку Пелоси.

Визит Пелоси сопровождали сообщения о приведении Китаем военных учений, а также ложные данные о военных столкновениях. В результате поездка не привела к военному обострению.

Смерть Елизаветы II

8 сентября в возрасте 96 лет умерла королева Великобритании Елизавета II. За два дня до этого она успела принять отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона и назначение на этот пост Лиз Трасс. По данным доверенного лица королевы Джайлс Брандрет, монарх полтора года скрывала заболевание раком крови, что и привело к смерти.

Смерть королевы, которая правила с 1952 года, стала трагедией для страны. В Великобритании был объявлен десятидневный траур. На прощание с монархом были приглашены представители всех государств мира кроме Афганистана, Венесуэлы, Сирии, Мьянмы, Белоруссии и России. Новым британским королем стал принц Чарльз, который теперь именуется Карлом III.

Продажа Twitter

О желании выкупить Twitter миллиардер Илон Маск заявил 14 апреля. Уже 25 апреля совет директоров компании одобрил сделку. Однако 8 июля Маск попытался отказаться от покупки, обвинив Twitter в нарушении соглашения. В ответ компания пригрозила судебными разбирательствами. В результате бизнесмен все же выкупил компанию за $44 млрд, акции соцсети прекратили обращение на бирже.

Население Земли

15 ноября 2022 года ООН объявила Днем восьми миллиардов. В этот день родился восьмимиллиардный житель Земли — неизвестно, кто именно это был.

Население планеты увеличилось на миллиард за 11 лет — с 31 октября 2011 года. По оценкам ООН, это число продолжит активно расти, а пик в 10,4 млрд человек будет достигнут в 2080-х годах.

Победа Аргентины

18 декабря прошел финальный матч чемпионата мира по футболу — 2022. Кубок FIFA впервые проходил в арабской стране — Катаре, после выбора этого государства в руководстве FIFA разгорелся коррупционный скандал.

В финальном матче за кубок боролись Франция и Аргентина. В составе аргентинской команды играл Лионель Месси, которого многие эксперты считают одним из лучших футболистов мира. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, дополнительное — со счетом 3:3. Однако в серии послематчевых пенальти аргентинцам удалось взять верх со счетом 4:2.

Таким образом, Аргентина в третий раз за свою историю стала страной — победительницей чемпионата мира по футболу. Лионель Месси смог получить титул чемпиона мира, а также был признан лучшим игроком матча.