Эксперт рассказал, почему стриптизёры в Москве получают больше рабочих

https://static.news.ru/photo/900e9ac0-7f2b-11eb-8de5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стриптизёр получает в Москве больше, чем представитель рабочих специальностей, потому что профессия танцора не является массовой. Об этом NEWS.ru рассказал доктор экономических наук Сергей Смирнов.

Стриптизёр — это не массовая профессия, в отличие от крановщиков и водителей Bobcat-ов. Это первый фактор, который влияет на зарплату. Также это связано с определёнными вещами. Крановщик может работать до 45-50 лет, в то время как стриптизёр после 30-35 мало кому интересен. И где-то к 35 условно он должен обладать капиталом, чтобы пуститься в «новое плавание» по жизни. И потом, всё-таки есть уникальные актёры, а есть массовка, которая и говорить-то не умеет. И как мне кажется, кассу многим заведениям делают именно такие стриптизёры, а не блюда высокой кухни и так далее. Вот собственно три фактора, которые лежат на поверхности,- заключил Смирнов

По информации исследовательского центра Superjob.ru, предоставленной для NEWS.ru, минимальная медианная зарплата механика в Москве составляет 60 тысяч рублей. Максимальная же — около 100 тысяч рублей в месяц. Специалисты также отмечают, что минимальная зарплата сварщика при этом составляет около 80 тысяч, максимальная — 150 тысяч. Больше всего в столице получает столяр — профессионалы могут зарабатывать 160 тысяч в месяц.



При этом, как рассказал NEWS.ru промоутер стриптиз-клубов Владимир Ватопедский, средняя зарплата стриптизёра в столице — 200 тысяч рублей. Между тем, по его словам, в этой профессии тоже есть свои риски.

Тысяч 200 рублей в месяц может получать стриптизёр. Туда входят и чаевые, и заработок от приватных выступлений. Хороший стриптизёр больше зарабатывает. Но дело в том, что нужно обладать некими склонностями характера, следить за телом, постоянно тренироваться. По большому счёту, на это кладёшь здоровье, это тяжёлая работа, ночная, — рассказывает Ватопедский



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