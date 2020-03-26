26 марта исполняется 20 лет со дня выборов президента России 2000 года. Тогда Владимир Путин был впервые избран главой российского государства. С тех пор он ещё трижды одерживал победу. За 20-летний период в политике и экономике страны произошли значительные изменения. NEWS.ru собрал в фотогалерее самые интересные кадры из жизни политика.

Инаугурация президента России Владимира Путина, 2000 год

Сергей Величкин, Владимир Родионов/ТАСС

Владимир Путин посетил этнографическую деревню Верхние Мондроги. 2001

Сергей Величкин, Владимир Родионов/ТАСС

С главой МЧС Сергеем Шойгу по пути в адыгейское село Еленовское. 2002

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в резиденции Ново-Огарёво. 2003

Владимир Родионов/ТАСС

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. 2004

AP Photo/Alexander Zemlianichenko/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Чечни Алу Алхановым. 2005

Сергей Жуков/ТАСС

Президент России Владимир Путин и первый вице-премьер правительства РФ Дмитрий Медведев. 2006

Дмитрий Астахов/ТАСС

Президент России Владимир Путин на VIII Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2007 в Жуковском. 2007

Марина Лысцева/ТАСС

Премьер-министр РФ Владимир Путин после завершения парада в честь 63-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. 2008

Григорий Сысоев/ТАСС

Премьер-министр РФ Владимир Путин после погружения на глубоководном аппарате «Мир-1» на дно Байкала. 2009

Станислав Красильников/ТАСС

Премьер-министр РФ Владимир Путин и президент России Дмитрий Медведев во время неформальной встречи в резиденции Бочаров ручей. 2010

Владимир Родионов/ТАСС

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер и премьер-министр РФ Владимир Путин (слева направо) во время встречи с участниками реализации проекта «Северный поток». 2011

Александра Мудрац/ТАСС

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. 2012

kremlin.ru

Во время записи интервью немецкой телерадиокомпании ARD. 2013

kremlin.ru

Митинг «Мы вместе!» в поддержку принятия Крыма в состав Российской Федерации. 2014

kremlin.ru

Во время матча нового пятого сезона Ночной хоккейной лиги между хоккеистами-ветеранами команды «Звёзды НХЛ» и сборной НХЛ. 2015

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Во время посещения государственного природного заповедника «Оренбургский». 2016

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Возложение венка к Могиле Неизвестного Солдата. 2017

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Владимир Путин поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер. 2018

kremlin.ru

Владимир Путин провёл отдых в Сибири. С министром обороны Сергеем Шойгу. 2019

kremlin.ru

В ходе осмотра больницы в московском посёлке Коммунарка, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус. С главврачом ГКБ № 40 Денисом Проценко. 2020

kremlin.ru

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