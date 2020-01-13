https://static.news.ru/photo/1529e412-35fe-11ea-aed6-fa163e074e61_660.jpg Фото: government.ru

Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 1 января 2020 года 1259 устаревших правительственных актов РСФСР в рамках механизма «регуляторной гильотины». В ближайшее время, по его словам, выйдет ещё один подобный документ по почти 3600 актам СССР правительственного уровня. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами.

Это сделано в начале года, чтобы не затягивать отмену неактуальных, зачастую абсолютно абсурдных в современных условиях нормативных правил, снизить административную нагрузку на предпринимателей и других лиц, которые являются объектами проверок, — пояснил глава правительства.

Особенно внимательно, по словам премьер-министра, нужно относиться к тем нормам, которые содержат в себе льготы и гарантии. Их достаточно много, к ним нужно относиться бережно, чтобы ничего не потерять, добавил он.

Ранее NEWS.ru писал, что «Регуляторная гильотина» может лишить Москву и Подмосковье питьевой воды из-за того, что

власти разошлись с экологами и градозащитниками во взглядах на отмену советских водоохранных норм.