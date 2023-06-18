120 прилетов под Белгородом, бои в Запорожье: как ВСУ атакуют РФ 18 июня Украинские военные за сутки выпустили около 120 различных боеприпасов по населенным пунктам Белгородской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Приграничные российские регионы за минувшие сутки подверглись обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные выпустили около 120 различных боеприпасов по населенным пунктам региона, пострадавших среди мирных жителей нет. Кроме того, вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак украинской армии, которые были предприняты в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru

Около 120 прилетов по Белгородской области

Губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал село Новопетровка Валуйского городского округа.

«В селе Новопетровка Валуйского городского округа с беспилотника было сброшено три взрывных устройства», — написал Гладков.

Он добавил, что в результате атаки беспилотника пострадавших нет. Повреждения получили легковой автомобиль с прицепом и трактор.

По словам Гладкова, за прошедшие сутки ВСУ выпустили 17 артиллерийских снарядов по селу Солнцевка, 11 — по селу Красный Хутор, три — по селу Наумовка, два — по селу Журавлевка. В селе Щетиновка противник сбросил гранату с БПЛА. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет. В Борисовском районе из миномета обстреляна окраина села Богун-Городок — зафиксировано четыре прилета. Пострадавших и разрушений нет.

Фото: vvgladkov/t.me

Губернатор рассказал, что в Волоконовском районе из миномета и артиллерии обстреляны хутор Старый и село Тишанка. Всего в населенных пунктах зафиксированы 29 и семь прилетов соответственно. Пострадавших нет, но повреждена линия электропередачи. ⠀

Также, по словам Гладкова, ВСУ выпустили три минометных снаряда по окраине села Дроновка в Грайворонском городском круге. Рядом с селом Безымено противник сбросил гранату с БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

«В Шебекинском городском округе из миномета обстреляно село Белянка — зафиксировано 16 прилетов. Никто не пострадал. Повреждения получили 2 корпуса сельхозпредприятия — разбиты фасад, окна, емкости с зерном и водой», — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что по поселку Калининский выпущено шесть минометных снарядов, по селу Муром и хутору Панков — по четыре снаряда, по поселку Ленинский — три, по селу Новая Таволжанка — три, по хутору Мухин — три. В результате обстрелов в данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

ВСУ пытались прорваться в Запорожье

Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что Вооруженные силы РФ сорвали две попытки атак ВСУ, которые те предприняли в районе Левадного и Пятихаток на Запорожском направлении. По его словам, уничтожены два танка, две боевые бронированные машины и до 70% наступавшей живой силы. В результате отражения атаки на населенный пункт Пятихатки российские силы уничтожили более десяти танков, бронеавтомобили и живую силу украинских войск.

Фото: МО Украины

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар в Запорожской области. Его целью были места скопления подразделений ВСУ и их тяжелой техники в районе города Орехов. Рогов уточнил, что удар авиации потребовался, поскольку вечером 17 июня ВСУ в Запорожской области резко активизировались.

Обстрелы Херсонской области

В администрации Голопристанского муниципального округа Херсонской области сообщили, что ВСУ обстреляли пункт эвакуации в Голой Пристани кассетными снарядами, содержащих мины «Лепесток». Обошлось без жертв и пострадавших, однако пункт разрушен полностью.

«По эвакуационному пункту, находящемуся в Голой Пристани по ул. 1 Мая, было выпущено два кассетных заряда, содержащих „Лепестки“ [мины ПФМ-1 „Лепесток“]. Эвакуационный пункт был разрушен. К счастью, жертв нет», — говорится в сообщении.

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