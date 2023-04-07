«112»: предполагаемый подельник Треповой после теракта улетел из Москвы «112»: предполагаемый сообщник Треповой после теракта улетел из Москвы в Ереван

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Цветы в память о погибшем военном корреспонденте Владлене Татарском (Максиме Фомине) у кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной

Предполагаемый сообщник арестованной Дарьи Треповой Юрий Д. на следующий день после теракта вылетел из Москвы в Ереван, сообщает «112». Канал указывает, что именно Юрий передал Треповой бюст со взрывчаткой и предполагает, что это было сделано, бесконтактным способом или через посредников.

«112» пишет, что гражданин Украины Юрий Д. вечером 3 апреля вылетел из аэропорта «Домодедово» рейсом до Еревана, откуда он должен быть последовать в Турцию. Он приобрел билеты дважды, поскольку на первый рейс мужчина опоздал.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля. В этот день в заведении проходил творческий вечер военкора. На мероприятие пришла Трепова, которая передала Татарскому статуэтку. В ней, по предварительной версии, была взрывчатка. В кафе произошел взрыв, в результате которого военкор погиб, более 30 человек пострадали.

Уголовное дело по факту гибели Татарского и ранении еще более 30 человек при взрыве в Петербурге изначально возбудили по статье об убийстве общеопасным способом. Позже СК переквалифицировал дело на теракт и оборот взрывчатых веществ. Треповой грозит до 25 лет лишения свободы. 4 апреля Басманный суд Москвы заключил ее под стражу на два месяца.

Ранее газета «Известия» сообщила со ссылкой на источник, что по делу о теракте в статусе свидетеля проходит мужчина, укрывавший Трепову в своей квартире. По словам фигуранта, он ничего не знал о готовящемся взрыве.