Российская военная авиация отмечает 111-летие со дня своего образования. Это произошло еще в 1912 году, и с тех пор ВВС прошли долгий путь, расширяя возможности и совершенствуя арсенал.
В годы Великой Отечественной войны авиаторы проявили настоящие мужество и профессионализм, совершив более 3 млн боевых вылетов. Тогда более 200 тысяч летчиков были награждены орденами и медалями, порядка 2,5 тысячи удостоены звания Героя Советского Союза, а некоторые (Иван Кожедуб и Александр Покрышкин) — трижды. Крылатые защитники Отечества, конструкторы и инженеры, техники и рабочие авиационной промышленности всегда были воплощением мужества и трудолюбия. Имена лучших из них стали национальным и мировым достоянием.
С августа 2015 года военная авиация входит в состав Воздушно-космических сил России и делится на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую в зависимости от задач. Также в состав ВКС входят силы противовоздушной и противоракетной обороны, космические и специальные войска, в частности подразделения радиоэлектронной борьбы и радиотехнического обеспечения. Кроме того, Воздушно-космические силы РФ включают воинские части тылового обеспечения, учебные и научно-исследовательские учреждения. Крупнейшим учебным заведением считается Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина, расположенная в Воронеже.
Как известно, сейчас ВКС РФ принимают активное участие в спецоперации на Украине. Пилоты эффективно выполняют задачи, успешно обеспечивая обороноспособность страны. Так, с начала СВО 19 штурманов ВКС РФ были удостоены звания Героя России, более четырех тысяч военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами.
Фотографии лучших боевых машин ВСК России — в галерее NEWS.ru.
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Фото: МО РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Фото: МО РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и многоцелевые истребители Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и многоцелевые истребители Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолет Ка-52
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вертолет Ка-52
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28НЭ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28НЭ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель МиГ-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель МиГ-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Строй «тактическое крыло» из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Строй «тактическое крыло» из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кабина вертолета Ми-28НЭ «Опустошитель»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кабина вертолета Ми-28НЭ «Опустошитель»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский многоцелевой истребитель МиГ-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский многоцелевой истребитель МиГ-35
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»