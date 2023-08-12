Российская военная авиация отмечает 111-летие со дня своего образования. Это произошло еще в 1912 году, и с тех пор ВВС прошли долгий путь, расширяя возможности и совершенствуя арсенал.

В годы Великой Отечественной войны авиаторы проявили настоящие мужество и профессионализм, совершив более 3 млн боевых вылетов. Тогда более 200 тысяч летчиков были награждены орденами и медалями, порядка 2,5 тысячи удостоены звания Героя Советского Союза, а некоторые (Иван Кожедуб и Александр Покрышкин) — трижды. Крылатые защитники Отечества, конструкторы и инженеры, техники и рабочие авиационной промышленности всегда были воплощением мужества и трудолюбия. Имена лучших из них стали национальным и мировым достоянием.

С августа 2015 года военная авиация входит в состав Воздушно-космических сил России и делится на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую в зависимости от задач. Также в состав ВКС входят силы противовоздушной и противоракетной обороны, космические и специальные войска, в частности подразделения радиоэлектронной борьбы и радиотехнического обеспечения. Кроме того, Воздушно-космические силы РФ включают воинские части тылового обеспечения, учебные и научно-исследовательские учреждения. Крупнейшим учебным заведением считается Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина, расположенная в Воронеже.

Как известно, сейчас ВКС РФ принимают активное участие в спецоперации на Украине. Пилоты эффективно выполняют задачи, успешно обеспечивая обороноспособность страны. Так, с начала СВО 19 штурманов ВКС РФ были удостоены звания Героя России, более четырех тысяч военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами.

Фотографии лучших боевых машин ВСК России — в галерее NEWS.ru.

 

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Фото: МО РФ

Истребитель-бомбардировщик Су-34

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и многоцелевые истребители Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и многоцелевые истребители Су-35С

Вертолет Ка-52

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ка-52

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С

Ударный вертолет Ми-28НЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ми-28НЭ

Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник»

Истребитель МиГ-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель МиГ-35

Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate

Строй «тактическое крыло» из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строй «тактическое крыло» из истребителей Су-30СМ, Су-35С и бомбардировщиков Су-34

Кабина вертолета Ми-28НЭ «Опустошитель»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабина вертолета Ми-28НЭ «Опустошитель»

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский многоцелевой истребитель МиГ-35

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Ударный вертолёт Ми-35

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударный вертолёт Ми-35

Самолет дальнего радиолокационного дозора А-50У

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет дальнего радиолокационного дозора А-50У

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»