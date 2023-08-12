Российской военной авиации 111 лет: фото лучших боевых машин ВКС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребители Су-30СМ

Российская военная авиация отмечает 111-летие со дня своего образования. Это произошло еще в 1912 году, и с тех пор ВВС прошли долгий путь, расширяя возможности и совершенствуя арсенал.

В годы Великой Отечественной войны авиаторы проявили настоящие мужество и профессионализм, совершив более 3 млн боевых вылетов. Тогда более 200 тысяч летчиков были награждены орденами и медалями, порядка 2,5 тысячи удостоены звания Героя Советского Союза, а некоторые (Иван Кожедуб и Александр Покрышкин) — трижды. Крылатые защитники Отечества, конструкторы и инженеры, техники и рабочие авиационной промышленности всегда были воплощением мужества и трудолюбия. Имена лучших из них стали национальным и мировым достоянием.

С августа 2015 года военная авиация входит в состав Воздушно-космических сил России и делится на дальнюю, военно-транспортную, оперативно-тактическую и армейскую в зависимости от задач. Также в состав ВКС входят силы противовоздушной и противоракетной обороны, космические и специальные войска, в частности подразделения радиоэлектронной борьбы и радиотехнического обеспечения. Кроме того, Воздушно-космические силы РФ включают воинские части тылового обеспечения, учебные и научно-исследовательские учреждения. Крупнейшим учебным заведением считается Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина, расположенная в Воронеже.

Как известно, сейчас ВКС РФ принимают активное участие в спецоперации на Украине. Пилоты эффективно выполняют задачи, успешно обеспечивая обороноспособность страны. Так, с начала СВО 19 штурманов ВКС РФ были удостоены звания Героя России, более четырех тысяч военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами.

Фотографии лучших боевых машин ВСК России — в галерее NEWS.ru.