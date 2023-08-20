Хранители неба: российской гражданской авиации исполнилось 100 лет

Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144

Ежегодно в третье воскресенье августа в России отмечается День воздушного флота — профессиональный праздник летчиков, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. В 2023 году День воздушного флота России приходится на 20 августа.

Официальной датой рождения гражданской авиации СССР является 1923 год. Тогда было принято постановление Совета труда и обороны «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». С 1924 года по инициативе Михаила Фрунзе праздник авиаторов стали отмечать 14 июля, но надолго эта дата не прижилась. В 1933 году торжество перенесли на 18 августа, а в третье воскресенье августа День воздушного флота стали отмечать только с 1980 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992 году тот же принцип празднования дня авиаторов был закреплен в РФ.

В числе вех истории отечественного воздушного флота следует назвать начало испытаний в 1924 году первого советского цельнометаллического трехместного самолета АНТ-2, созданного в ОКБ Туполева. В 1929-м прошел летные испытания первый советский трехмоторный многоместный самолет АНТ-9.

К 1935 году 100% воздушного флота страны составили самолеты советского производства. На одном из них — АНТ-25 — Валерий Чкалов совершил в 1937 году первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс.

В 1939 году на рейсе Москва — Ашхабад, выполненном 21-местным самолетом ПС-84, появилась первая стюардесса. Ею стала 20-летняя москвичка Эльза Городецкая.

В 1956 году состоялся первый рейс реактивного лайнера Ту-104 из Москвы в Иркутск. Полет продлился 7 часов 10 минут.

В 1977 году стартовала эксплуатация первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Это стало открытием новой эры в гражданской авиации. В 1985-м экипаж сверхгрузового самолета Ан-124 «Руслан» установил абсолютный рекорд по подъему груза — 171,2 тонны на высоту 10 750 метров.

В 2011 году в авиакомпании поступил «Сухой Суперджет-100». Он стал первым самолетом, разработанным в России после распада СССР.

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