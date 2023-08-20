Ежегодно в третье воскресенье августа в России отмечается День воздушного флота — профессиональный праздник летчиков, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры. В 2023 году День воздушного флота России приходится на 20 августа.
Официальной датой рождения гражданской авиации СССР является 1923 год. Тогда было принято постановление Совета труда и обороны «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». С 1924 года по инициативе Михаила Фрунзе праздник авиаторов стали отмечать 14 июля, но надолго эта дата не прижилась. В 1933 году торжество перенесли на 18 августа, а в третье воскресенье августа День воздушного флота стали отмечать только с 1980 года в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР. В 1992 году тот же принцип празднования дня авиаторов был закреплен в РФ.
В числе вех истории отечественного воздушного флота следует назвать начало испытаний в 1924 году первого советского цельнометаллического трехместного самолета АНТ-2, созданного в ОКБ Туполева. В 1929-м прошел летные испытания первый советский трехмоторный многоместный самолет АНТ-9.
К 1935 году 100% воздушного флота страны составили самолеты советского производства. На одном из них — АНТ-25 — Валерий Чкалов совершил в 1937 году первый в истории беспосадочный перелет из СССР в США через Северный полюс.
В 1939 году на рейсе Москва — Ашхабад, выполненном 21-местным самолетом ПС-84, появилась первая стюардесса. Ею стала 20-летняя москвичка Эльза Городецкая.
В 1956 году состоялся первый рейс реактивного лайнера Ту-104 из Москвы в Иркутск. Полет продлился 7 часов 10 минут.
В 1977 году стартовала эксплуатация первого в мире сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Это стало открытием новой эры в гражданской авиации. В 1985-м экипаж сверхгрузового самолета Ан-124 «Руслан» установил абсолютный рекорд по подъему груза — 171,2 тонны на высоту 10 750 метров.
В 2011 году в авиакомпании поступил «Сухой Суперджет-100». Он стал первым самолетом, разработанным в России после распада СССР.
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Фото: Алексей Варфоломеев/РИА Новости
В сентябре 1924 года из Ташкента в Кабул через хребет Гиндукуш перегнали по воздуху шесть самолетов-разведчиков Р-1 (первый советский массовый самолёт конструкции Николая Поликарпова)
Фото: РИА Новости
Экипаж самолета АНТ-25 в составе Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова совершил первый в мировой истории беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс в Америку, 18–20 июня 1937 года
Фото: Георгий Петрусов/РИА Новости
Самолет «Максим Горький» во время первомайского парада на Красной площади в Москве. С двух сторон — истребители И-4
Фото: Дмитрий Козлов/РИА Новости
Ил-14 и Ан-2 осуществляют связь дрейфующей станции «Северный полюс — 12» с материком
Фото: Савостьянов Владимир/Фотохроника ТАСС
2 февраля 1962 года. Экипаж самолета Ил-18, совершивший первый межконтинентальный перелет Москва — Антарктида — Москва
Фото: Лев Поликашин/РИА Новости
Пассажирский самолет Бе-30 — ближнемагистральный пассажирский самолет
Фото: А. Награльян/РИА Новости
Стюардесса «Аэрофлота» Светлана Зенкина — победительница международного конкурса профессионального мастерства бортпроводников авиакомпаний соцстран в Будапеште
Фото: М. Бугаев/РИА Новости
Митинг в пражском аэропорту в честь первого прилета советского реактивного пассажирского самолета Ту-104
Фото: Редькин Марк/ТАСС
Советский турбовинтовой дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-114 в полете
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пассажирский самолет Ту-144 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолет Ил-114-300 участвует в летной программе открытия Международного авиационно-космического салона МАКС