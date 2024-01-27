От деревянной до гранитной усыпальницы: фото Мавзолея Ленина Сто лет назад на Красной площади был открыт Мавзолей Ленина

Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

Забальзамированное тело В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади

27 января 1924 года на Красной площади в Москве был открыт Мавзолей вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Первое здание из дерева было возведено спустя несколько дней после его смерти в виде ступенчатого куба с двумя вестибюлями.

Архитектор Алексей Щусев сразу начал работать над новым вариантом, где композиционным центром усыпальницы стала трибуна. В итоговом варианте мавзолей был создан в эстетике авангарда с элементами ар-деко.

Каркас мавзолея сооружен из железобетона с кирпичным заполнением и облицован гранитом. В отделке также использовались мрамор, порфир и лабрадор из различных месторождений СССР.

Пирамида Мавзолея состоит из пяти разновысоких уступов. Его длина по фасаду — 24 метра, высота — 12. Кирпичные стены были облицованы полированным мрамором, порфиром, гранитом и лабрадоритом.

По периметру траурного зала проходит широкая черная полоса из лабрадорита, на которую поставлены красные порфировые пилястры. Над входом на монолите из черного лабрадора буквами из красного кварцита выложена надпись «Ленин».

В октябре 1930 года строительство усыпальницы закончилось. В 1931-м были устроены трибуны (центральная — в 1945 году) и могилы у Кремлевской стены.

В начале 1970-х годов мавзолей подвергся масштабной реконструкции. Были разработаны уникальные системы поддержания прижизненного облика Ленина. Кроме того, был изготовлен саркофаг из сверхпрочного стекла.

Ранее неоднократно поднимался вопрос о перезахоронении тела вождя. В частности, эту тему затрагивали депутаты от фракций ЛДПР и «Единая Россия», которые даже подготовили соответствующий законопроект. Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский недавно заявил, что Ленин имеет право быть погребенным. По его словам, политик заслуживает этого, несмотря на неоднозначность своей личности.

Ранее гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников заявил в своем Telegram-канале, что тело Ленина неизбежно захоронят. Он назвал Октябрьскую революцию русской катастрофой с «бесовским духом», во время которой произошло «пленение русского народа». Телеведущий также отметил, что вождь мирового пролетариата был глух к национальному вопросу, бездумно перекраивая границы национальных республик во время создания «искусственного проекта СССР».

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