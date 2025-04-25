10 тайных предсказаний Жириновского: дочь политика раскрыла всю правду

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Владимир Жириновский

25 апреля отметил бы свой день рождения лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Ему исполнилось бы 79 лет. Политик скончался после болезни в апреле 2022 года. По заявлению спикера Госдумы Вячеслава Володина, Жириновский был человеком, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Яркий политик делал немало предсказаний, которые, сбываясь, приобретали все большую популярность. Но не все из них были известны. Подробнее о тайных пророчествах — в материале NEWS.ru.

Предвидел разлад США и России

Одно из малоизвестных пророчеств Жириновского касается разлада в отношениях России и США. Как ранее рассказала NEWS.ru дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, в 2000 году Жириновский призвал воздержаться от аплодисментов в адрес Америки, намекнув на сложности в отношениях Москвы и Вашингтона .

«Я поступала на юридический факультет МГУ. Тогда впервые в истории российского парламента в зале пленарных заседаний Госдумы выступал президент США Билл Клинтон. Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: „Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну“. С высоты сегодняшнего дня особенно отчетливо видно, как был прав Жириновский четверть века назад», — пояснила она.

Обещал войну между русскими и американцами

Еще одно неизвестное ранее пророчество Жириновского озвучил его бывший советник, доктор исторических наук Сергей Воронин. Ученый поделился уникальными записями из архива покойного, которые предсказали многие политические события, произошедшие после его смерти. Одной из таких записок стала пророческая фраза, озвученная еще в 2017 году: «США должны признать, что они воюют с Россией», что оказалось весьма актуальным в свете текущих событий на Украине.

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Фото: Станислав Красильников/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

Осудил признание границ Украины

Одно из выступлений основателя ЛДПР Владимира Жириновского в Госдуме сегодня воспринимается как пророчество, вспоминает Боцан-Харченко. В частности, речь идет о заседании 25 декабря 1998 года, на котором политик резко осудил соглашение о признании границ Украины.

«Отец тогда сказал: „Вот 243 руки сейчас нажали на кнопки, пусть у вас отсохнут эти руки, потому что вы совершили такую же ошибку, как подписание Беловежских соглашений. Вы еще раз убили наше государство“», — привела дочь цитату политика.

Предсказал обострение в Казахстане

Еще одно из сбывшихся предположений политика — обострение ситуации в Казахстане. В июле 2021 года Жириновский призвал соотечественников переехать в Россию, предупредив о возможных столкновениях. Действительно, совсем скоро в стране произошли массовые беспорядки. Однако других подробностей Жириновский тогда не привел.

Анонсировал объединение Русского мира

Другое предсказание политика обнародовал в мае 2023 года вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов. Записки с прогнозами Жириновского он обнаружил во время работы с архивными документами. Они касаются будущего России.

«2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040», — писал Жириновский.

Вице-спикер нижней палаты парламента добавил, что это не единственное из найденных им предсказаний, однако остальные будут обнародованы позже.

К слову, о Русском мире Жириновский говорил не раз. В этом контексте политик указывал, что детям следует не налегать на иностранные языки, а готовиться к войне. «Не надо заставлять детей учить английский. Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски», — заявлял он.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Предрек переговоры Путина и Трампа

Одно из предсказаний Жириновского сбывается практически прямо сейчас. Несколько лет назад в эфире программы Владимира Соловьева лидер ЛДПР предрек встречу президентов России и США. При этом эксцентричный политик рассказал, о чем конкретно договорятся лидеры двух сверхдержав.

«Вот здесь будет встреча Путина и Трампа, и они могут договориться… О чем договориться? Украина!» — заявил Жириновский.

Говорил о подорожании энергоресурсов

Владимир Жириновский сумел предсказать и небывалый рост цен на энергоресурсы. Собственно, на фоне стартовавшей специальной военной операции так и случилось, и даже еще раньше.

«Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю. А у вас таких денег нет, значит, будете замерзать», — предрекал политик в 2006 году, обращаясь к Западу.

Осенью 2021 года цены на природный газ в Западной Европе стремительно выросли на фоне перехода на возобновляемые источники энергии и сокращения поставок из Норвегии, России, США, а также более высокого спроса на энергию. В дальнейшем стоимость газа в странах Евросоюза побила исторические максимумы.

Предупредил Немцова о приближающейся гибели

В 2013 году Жириновский напророчил смерть политика Бориса Немцова.

«Немцов — это Троцкий сегодня. Этот ждет своего ледоруба. Я не хочу этого, но без ледоруба он не уйдет никуда, никуда!» — заявил тогда лидер ЛДПР.

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press Борис Немцов, 2014 год

Напомним, российский революционер Лев Троцкий был убит в 1940-м в Мексике. 20 августа агент НКВД СССР Рамон Меркадер нанес ему смертельное ранение в затылок альпинистским ледорубом.

Борис Немцов был застрелен в самом центре Москвы, на Большом Каменном мосту, 27 февраля 2015 года. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет.

Знал про разрыв США и Европы

Предсказывал Владимир Жириновский и политическую стратегию Дональда Трампа в Европе. В частности, лидер ЛДПР прогнозировал, что Трамп поведет себя крайне жестко, поскольку «Европа ему ненавистна». Судя по последним действиям американского лидера, Жириновский оказался совершенно прав. Рассчитывать на помощь со стороны США странам Евросоюза, как утверждают аналитики авторитетного журнала The Economist, уже не приходится.

Заявил о покушении на Трампа

Жириновский предсказал и покушение на нынешнего лидера США Дональда Трампа. Ранее в Сети появилось пророчество основателя ЛДПР. Кандидат в депутаты Гордумы Кургана Павел Вагин опубликовал кадры его выступления в Госдуме. Точная дата записи не указана. «Дональд Трамп что-нибудь не то будет делать — убьют, как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-нибудь штате какой-нибудь сумасшедший взял — и убил», — заявил политик.

Напомним, покушение на Трампа произошло 13 июля прошлого года во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Кандидат в президенты США получил ранение в ухо. Его прикрыли агенты Секретной службы, после чего экстренно эвакуировали с места события.

Почему пророчества Жириновского сбываются

Прогнозы основателя ЛДПР Владимира Жириновского сбываются, потому что он высказывал мысли, основанные на анализе ситуаций, заявил ранее президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции. Глава государства объяснил, что политик был не пророком, а просто компетентным.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Владимир Путин

«Владимир Вольфович не предсказатель. Он был человеком эпатажным, эффектно занимался этим. Был человеком эрудированным и очень подготовленным, специалистом по Ближнему Востоку. Сбывается, потому что он говорил на основе анализа, он прогнозировал развитие ситуации. Это прогноз, основанный на реальных знаниях и опыте специалиста», — подчеркнул президент.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов согласился с Путиным, заметив, что Владимир Вольфович не был пророком, а являлся очень умным и начитанным человеком.

«Жириновский всегда нас, своих последователей, ориентировал на то, что мудрый настоящий политик должен правильно делать выводы из прошлого, ставить правильный диагноз настоящему и давать верный прогноз на будущее. Этим принципом он руководствовался, и его умозаключения, его выкладки, его предложения сегодняшней жизнью подтверждаются», — рассказал в беседе с NEWS.ru Нилов.

Какие прогнозы запомнились соратникам Жириновского

Ярослав Нилов напомнил, что Жириновский ранее часто встречал недопонимание, особенно в начале 90-х.

«Например, Владимир Вольфович жестко критиковал тогдашнего министра иностранных дел Козырева, который, кстати, недавно был признан иностранным агентом. Сегодня мы видим, как вектор поменялся, как активно развиваются отношения со странами Востока, мусульманского мира, африканскими государствами», — пояснил Нилов.

Депутату запомнились его прогнозы относительно развития отечественной промышленности: «Он постоянно говорил, что нельзя вывозить материал, надо торговать продукцией, а не гнать сырье. И мы видим, как теперь все поменялось, как локализуются производства, как решаются вопросы импортозамещения, вопрос построения суверенной экономики. Они развиваются в том самом виде, о котором говорил Жириновский».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Жириновский

Еще один прогноз Жириновского — демографический.

«Когда-то им были выпущены брошюры „Рожай!“, в которых речь шла о поддержке женщин. В тот момент вопрос демографии так остро еще не стоял. Однако сейчас мы видим, что многие пункты из программы Жириновского сегодня реализуются», — утверждает Нилов.

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