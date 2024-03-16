10 лет референдуму в Крыму: как «вежливые люди» вернули мир на полуостров

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Десять лет назад — 16 марта 2014 года — в Республике Крым состоялся референдум о статусе полуострова. По его итогам регион вошел в состав Российской Федерации. Хотя это геополитическое изменение не получило международного признания и вызвало протесты у Киева, вооруженного конфликта на полуострове удалось избежать. Какая угроза тогда нависла над Крымом? Как «вежливые люди» предотвратили кровопролитие и что изменилось на полуострове за последние годы — в материале NEWS.ru.

Как Крым вошел в состав России

Впервые полуостров был присоединен к России в 1783 году, во время правления императрицы Екатерины II. Тогда Российская империя бескровно поглотила вассала Османской империи — Крымское ханство, которое постоянно создавало военную угрозу на южных российских рубежах. После Октябрьской революции 1917 года Крым вошел в состав Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).

В 1954 году в рамках празднования 300-летия Переяславской рады — воссоединения России и Украины — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев инициировал передачу Крыма Украинской Советской Социалистической Республике. Тогда это выглядело как простая бюрократическая формальность. Однако после распада СССР в 1991 году данное решение привело к тому, что полуостров остался под контролем Украины. При этом Севастополь остался базой российского Черноморского флота.

Как прошел референдум о статусе Крыма

22 февраля 2014 года Верховная рада проголосовала за отстранение президента Украины Виктора Януковича от исполнения обязанностей. Он покинул Киев, направился в Крым, откуда прилетел в Россию.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин заявил, что в этот момент российские власти «начали работу» по воссоединению Крыма с Россией.

В конце февраля — начале марта члены вооруженных формирований без опознавательных знаков начали брать под контроль ключевые объекты инфраструктуры Крыма. В российской медиасфере их назвали «вежливыми людьми» или «зелеными человечками». Они взяли под контроль аэропорты Севастополя и Симферополя, отрезав Крым от сообщения с Украиной, а также заняли узлы связи. Кроме того, блокировались военные части и дороги. 27 февраля были взяты под контроль здания Верховного совета Крыма и Совета министров республики. Впоследствии в здание парламента пропустили депутатов, которые проголосовали за смену власти в республике и за проведение референдума, который в результате стал плебисцитом о присоединении к России.

Изначально российские власти не подтверждали сообщения об участии ВС РФ в крымских событиях. Так, в начале марта 2014 года Путин назвал формирования местными силами самообороны, чьи представители могли приобрести военную форму в военторге. Однако в ноябре того же года российский лидер заявил, что украинские части в Крыму блокировали военнослужащие ВС РФ.

Вместо представителя украинской Партии регионов Андрея Могилева должность главы Республики Крым занял лидер партии «Русское единство» Сергей Аксенов. 6 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет объявили о проведении референдума на территории полуострова и Севастополя — за вхождение в состав России или расширение автономии в составе Украины.

Большинство граждан, проголосовавших 16 марта, — 97,32% — выбрали первый вариант. 18 марта был подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав Российской Федерации.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Какая угроза нависла над Крымом

После начала Евромайдана в 2013 году в украинском обществе начал нарастать раскол. В 2014-м между участниками акций протеста и их противниками начались столкновения. 20 февраля того года, как позднее вспоминал Аксенов в интервью ТАСС, «вооруженные националисты напали в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области на автобус с крымчанами, которые участвовали в „антимайдане“». В результате нападения были жертвы.

Похожие процессы проходили и в Крыму. 26 февраля 2014 года в ходе столкновений около республиканского парламента крымских татар и «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) с пророссийскими митингующими погибли два человека, сообщала Lenta.ru. Еще двое — боец самообороны и военнослужащий украинской воинской части — были убиты в результате стрельбы в Симферополе на Кубанской улице 19 марта, писали «Ведомости».

Активисты «Правого сектора» выступали с угрозами подавить акции протеста в Крыму силовым путем. Они обещали отправить на полуостров «поезд дружбы» для расправы с жителями полуострова.

Крым был «напичкан украинскими вооруженными силами»

Вхождение Крыма в состав Российской Федерации в 2014 году было вопросом жизни и смерти, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. По его словам, крымчане «десятки лет стремились домой, в Россию».

«Стоял вопрос жизни и смерти. Думаю, львиная часть жителей нашего полуострова физически была бы просто уничтожена за ту позицию, за то желание, которое они проявили на время крымского референдума и на протяжении тех десятков лет, когда они стремились домой, в Россию», — сказал Шеремет.

Депутат подчеркнул, что украинские политики неоднократно заявляли о том, что «Крым будет либо украинским, либо безлюдным». По его мнению, потенциальный конфликт на полуострове был бы намного страшнее, чем события в Донбассе, потому что Крым был «напичкан украинскими вооруженными силами и силовыми структурами». Парламентарий подчеркнул, что «в случае вооруженного столкновения крымчан ждал бы практически геноцид».

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Референдум в Крыму в 2014 году — образец демократии

Шеремет заявил, что референдум был проведен в Крыму на высочайшем уровне.

«Такого количества журналистов, которые присутствовали в тот период в Крыму, я никогда не видел в жизни и, наверное, больше уже никогда не увижу. Уровень качества проведения референдума был на высочайшем уровне. Было огромное стремление осуществить все в рамках закона, действующего на тот момент украинского законодательства, международных законов», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что референдум в Крыму можно приводить в качестве примера образцовой демократической процедуры. По словам Шеремета, на него нужно ориентироваться странам Запада, которые абсолютно не придерживаются тех демократических принципов, которые декларируют.

Что изменилось в Крыму за 10 лет

Шеремет отметил, что Крым, находившийся в составе Украины на протяжении десятков лет, деградировал. По мнению парламентария, на развитие полуострова выделялись средства по остаточному принципу.

«Он находился в достаточно печальном и упадническом состоянии. Этот полуостров был для Киева нелюбимой территорией, которую он всеми фибрами души ненавидел. Какой был основной бизнес на Украине? Торговля крымской землей», — рассказал парламентарий.

По его словам, Россия «до сих пор расхлебывает» последствия украинского управления Крымом. Несмотря на это, подчеркнул Шеремет, за 10 лет на полуострове произошел «колоссальный переворот» во всех областях — в образовании, культурной и технической сферах. Депутат также заявил, что сегодня Крым — это один из самых модернизированных субъектов РФ.

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости

Шеремет отметил, что другим странам нужно равняться на темпы развития Крыма в составе России, потому что в регионе реализовали такие строительные проекты, которые «не могли провести десятилетия и столетия». Парламентарий подчеркнул, что даже Советский Союз, который был могущественной державой, не смог претворить в жизнь такие грандиозные проекты, которые были осуществлены в Крыму после 2014 года.

«Я хочу больше сказать, он дальше развивается и улучшает ту среду, в которой находятся жители нашего полуострова. Я считаю, что Крым уже вернул себе статус всероссийской здравницы. Этот субъект сегодня является примером для подражания далеко за пределами нашей страны», — заключил Шеремет.

Директор школы № 44 в Симферополе Гульнара Муртазаева рассказала в ходе беседы с NEWS.ru, что после присоединения Крыма к России в регионе выросла рождаемость и появились новые льготы. По ее словам, многие крымчане воспользовались помощью от государства, что отразилось на условиях жизни.

«У нас каждая вторая семья имеет трех или четырех детей, что составляет 970 детей. Такой рост рождаемости начался недавно. По-моему, все это связано с тем, что после присоединения к России появились льготы, пособия и выплаты, чего не было при Украине. В этом случае многие люди воспользовались этими возможностями и начали совершенствоваться и развиваться», — добавила Муртазаева.

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