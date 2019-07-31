https://static.news.ru/photo/75cbaccc-6568-11e9-b939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Большое количество cхистостеги перистой, которую также называют «золотом драконов», найдено в лесах заповедника «Курильский» на Кунашире. Выявили редкий вид мха учёные Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Появление «золота драконов» специалисты связывают с изменениями климата. В частности, на юге Дальнего Востока, в Сахалинской области и Приморье в последние годы частыми стали ветровалы, явления, при которых ветер вырывает деревья вместе с корнями, сообщается на сайте заповедника.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории геоботаники Ботанического сада-института Кирилла Корзникова, в местах вывала деревьев уже находили «золото драконов» — светящийся мох, включённый в Красную книгу Сахалинской области.

Этот вид и раньше был известен на Кунашире, но после прошедших ветровалов стал чуть ли не самым массовым, благодаря тому, что вывальные комы деревьев формируют идеальные условия для его роста, — пояснил Корзников.

Ранее News.ru сообщал, что британским учёным удалось обнаружить самое высокое тропическое дерево в мире. Редкий экспонат флоры ботаники обнаружили в заповедной зоне долины Данум в штате Сабах в Малайзии. Дерево получило название «Менара», что в переводе с малайского означает «башня». Высота растения составляет более 100 метров.