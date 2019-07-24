Правительство Великобритании разрешило изданиям The Times и The Sunday Times использовать ресурсы друг друга.
Теперь одна редакция может давать задания другой и наоборот.
Согласно документу правительства издания по-прежнему должны выходить как два разных проекта, сообщает
Обязательным условием при принятии документа стало то, что главные редакторы имеют право нанимать и увольнять сотрудников только своих редакций.
При этом The Times и The Sunday Times входят в холдинг News.UK.
Однако разрешение использовать ресурсы друг друга может «развязать руки» News.UK и спровоцировать сокращение штата, считает Press Gazette.
Заявление на получение подобного разрешения издания подали в январе 201 года. Министр культуры Великобритании Джереми Райт выступал против выдачи такого разрешения и просил доработать заявку с учётом корпоративных стандартов двух редакций.
Ранее News.ru писал о том, что журналистка The Times, приехавшая в Москву по туристической визе работала в РФ без аккредитации. Это подтвердило руководство британского издания.