https://static.news.ru/photo/b6579078-ae13-11e9-b227-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство Великобритании разрешило изданиям The Times и The Sunday Times использовать ресурсы друг друга.

Теперь одна редакция может давать задания другой и наоборот.

Согласно документу правительства издания по-прежнему должны выходить как два разных проекта, сообщает Press Gazette .

Обязательным условием при принятии документа стало то, что главные редакторы имеют право нанимать и увольнять сотрудников только своих редакций.

При этом The Times и The Sunday Times входят в холдинг News.UK.

Однако разрешение использовать ресурсы друг друга может «развязать руки» News.UK и спровоцировать сокращение штата, считает Press Gazette.

Заявление на получение подобного разрешения издания подали в январе 201 года. Министр культуры Великобритании Джереми Райт выступал против выдачи такого разрешения и просил доработать заявку с учётом корпоративных стандартов двух редакций.

Ранее News.ru писал о том, что журналистка The Times, приехавшая в Москву по туристической визе работала в РФ без аккредитации. Это подтвердило руководство британского издания.