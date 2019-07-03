https://static.news.ru/photo/591e8fda-9d13-11e9-9b23-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачёва и её коллега Дина Карпицкая сообщили в органы о поступающих со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна угрозах.

Пресс-служба столичного главка полиции подтвердила, что два заявления зарегистрированы в установленном законом порядке и начата проверка, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что активистки феминистского движения собираются провести в Москве марш в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве издевавшегося над ними отца. Об этом сообщила одна из заявительниц акции Эмилия Григорян.