Замглавы общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналистка Ева Меркачёва и её коллега Дина Карпицкая сообщили в органы о поступающих со стороны племянника убитого Михаила Хачатуряна угрозах.
Пресс-служба столичного главка полиции подтвердила, что два заявления зарегистрированы в установленном законом порядке и начата проверка, передаёт
Ранее News.ru писал, что активистки феминистского движения собираются провести в Москве марш в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве издевавшегося над ними отца. Об этом сообщила одна из заявительниц акции Эмилия Григорян.