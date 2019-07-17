https://static.news.ru/photo/c44a1f92-a8ab-11e9-9b83-fa163e074e61_1024.jpg Фото: скриншот МБХ медиа/youtube

Административный протокол о якобы нарушении проведения митинга, а также за неповиновение полиции составили на жительницу аварийного барака в подмосковном посёлке Усово Татьяну Власову. Об этом сообщил юрист Антон Могильников.

2 июня был якобы согласованный митинг против местного руководства и объединения поселений в городской округ. Власова была организатором митинга. Полиция стояла, смотрела, но после того, как всё закончилось, Власову задержали, заломали руки и надели наручники пожилой женщине, — цитирует Могильникова « МБХ медиа ».

По словам юриста, Татьяна Власова живёт в аварийном бараке рядом с резиденцией президента Владимира Путина «Ново-Огарёво».

Чтобы их (жителей. — News.ru) расселить, нужно распоряжение администрации, которое они никак не могут подписать, — добавил Могильников.

Село Усово находится прямо за забором резиденции главы государства и входит в Барвихинское сельское поселение Одинцовского района Подмосковья. Кроме высокопоставленных чиновников и звёзд шоу-бизнеса, там также располагается жильё без удобств, где обитают несколько семей.

Как писал ранее News.ru, одна из участниц протестов против строительства мусорного полигона в подмосковном городе Ликино-Дулёво находится в реанимации. Серьёзные травмы во время разгона акции получили, по меньшей мере, три человека.