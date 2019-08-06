Жительница Владивостока вызвала врачей скорой помощи для своей собаки, сказав диспетчеру, что её ребенок задыхается.
Диспетчер скорой помощи снял с вызова одну из дежурных реанимационных бригад, чтобы отправить её на помощь к этой женщине.
Женщина обратилась в «скорую» с тем, что ребенок задыхается и теряет сознание. К ней отправили реанимационную бригаду, и выяснилось, что у нее собака плохо дышит, —
сказал представитель департамента здравоохраненияПриморского края.
Приехав на место вызова, врачи не обнаружили в квартире детей и сообщили диспетчеру о ложном вызове. Грозит ли женщине какое-либо наказание пока неизвестно.
Ранее News.ru писал, что в России вступили в силу законы об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи на дороге и воспрепятствование работе врачей.