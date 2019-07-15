Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

МВД России сообщило, что получившим российское гражданство жителям ДНР и ЛНР смогут выдать загранпаспорта не по месту прописки.

Отмечается, что эта возможность доступна любому гражданину РФ вне зависимости от его возраста и наличия регистрации на территории России, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru ранее, миграционная служба Туркменистана начала приём документов на выдачу загранпаспортов жителям республики, которые получили российское гражданство после июня 2003 года. К этой категории относятся порядка 10 тысяч человек.

 

News.ru в соцсетях