https://static.news.ru/photo/ee7a468c-a768-11e9-9851-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

МВД России сообщило, что получившим российское гражданство жителям ДНР и ЛНР смогут выдать загранпаспорта не по месту прописки.

Отмечается, что эта возможность доступна любому гражданину РФ вне зависимости от его возраста и наличия регистрации на территории России, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, миграционная служба Туркменистана начала приём документов на выдачу загранпаспортов жителям республики, которые получили российское гражданство после июня 2003 года. К этой категории относятся порядка 10 тысяч человек.