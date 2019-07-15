МВД России сообщило, что получившим российское гражданство жителям ДНР и ЛНР смогут выдать загранпаспорта не по месту прописки.
Отмечается, что эта возможность доступна любому гражданину РФ вне зависимости от его возраста и наличия регистрации на территории России, передаёт
Как писал News.ru ранее, миграционная служба Туркменистана начала приём документов на выдачу загранпаспортов жителям республики, которые получили российское гражданство после июня 2003 года. К этой категории относятся порядка 10 тысяч человек.