https://static.news.ru/photo/88af4624-9109-11e9-9a80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Блокировка сайта с пиратским контентом мотивировала 20-летнего жителя Ульяновска к трём попыткам поджечь здание городского управления Роскомнадзора. Об этом сообщает прокуратура региона.

В суд передано уголовное дело о попытке поджога. По версии следствия, безработный молодой человек в мае 2018 года трижды приходил по ночам в маске к офису ульяновского Роскомнадзора и разбивал окно. После этого он выливал туда горючую жидкость и поджигал её охотничьими спичками, говорится на сайте ведомства .

Следствие оценивает ущерб в 10 млн рублей.

После задержания подозреваемый заявил, что решился на такие действия из мести Роскомнадзору за блокировку интернет-ресурса, позволявшего беспрепятственно пользоваться пиратским видео-контентом.

Как писал News.ru, ранее партия «Коммунисты России» отправила обращение в Роскомнадзор, в котором требует заблокировать сериал «Чернобыль».