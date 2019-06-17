Блокировка сайта с пиратским контентом мотивировала 20-летнего жителя Ульяновска к трём попыткам поджечь здание городского управления Роскомнадзора. Об этом сообщает прокуратура региона.
В суд передано уголовное дело о попытке поджога. По версии следствия, безработный молодой человек в мае 2018 года трижды приходил по ночам в маске к офису ульяновского Роскомнадзора и разбивал окно. После этого он выливал туда горючую жидкость и поджигал её охотничьими спичками, говорится на
Следствие оценивает ущерб в 10 млн рублей.
После задержания подозреваемый заявил, что решился на такие действия из мести Роскомнадзору за блокировку интернет-ресурса, позволявшего беспрепятственно пользоваться пиратским видео-контентом.
Как писал News.ru, ранее партия «Коммунисты России» отправила обращение в Роскомнадзор, в котором требует заблокировать сериал «Чернобыль».