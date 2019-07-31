https://static.news.ru/photo/f3378d78-b3e4-11e9-b231-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: State Duma Russia/Twitter.com/Global Look Press

Глава ЛДПР Владимир Жириновский нашёл причину лесных пожаров в Сибири. По его словам, масштабное бедствие явилось результатом большого сокращения штата лесной охраны.

Число лесничих в России сократили в пять раз, отметил политик в своём Telegram-канале.

Если раньше мы быстро выявляли уже первые очаги пожара и малыми силами успевали погасить его в зародыше, то сейчас следить некому, выявлять некому. Дожидаемся, пока огонь охватит миллионы гектаров! И всё равно тушить не хотят. Дорого. Согласен, дорого. Но о людях кто подумает? — говорится в сообщении Жириновского.

Ранее News.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак поддержала Максима Галкина после начавшейся в Сети его травли. Она была вызвана якобы попыткой юмориста выгородить чиновников в ситуации с лесными пожарами в Сибири. По словам Собчак, травля не прекращается из-за того, что многие россияне «просто не способны понять более-менее сложные мысли». Идею о том, что беспокоиться об экологии необходимо в постоянном режиме, «смогли осилить примерно 30% комментирующих», отметила телеведущая.