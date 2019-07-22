Не успел председатель Госдумы выступить с концептуальной статьёй о возможности умеренной корректировки Конституции России, как знамя такого реформирования основного закона тут же подхватил Жириновский.

Как мы помним, Вячеслав Володин высказался в пользу расширения прав парламента. В частности, он — сторонник расширения прав Госдумы в части формирования ответственного правительства. Володин предпочел бы, чтобы депутаты привлекались к консультациям ещё на этапе формирования кабинета министров и обсуждения кандидатур.

Владимир Вольфович ещё раз доказал, что у людей определённого возраста из всех органов чувств наиболее развито политическое чутьё. А потому он опередил многих своих парламентских коллег, которые неминуемо втянутся в разгорающуюся дискуссию, и первым высказался по перспективам дополнения конституции. Для своего манифеста в стиле эпохи Владимир Вольфович предпочёл соцсети.

Жириновский согласен, что компетенция Госдумы должна быть расширена и депутаты должны получить шанс участвовать в формировании правительства на самом раннем этапе обсуждения личностей будущих министров. Надо сказать, исторически ВВЖ и так всегда стремился входить в контакт с властями и не без очевидной выгоды для своих позиций. Кроме того, лидер ЛДПР хотел бы видеть ещё и расширение прав судей. По его мнению, «царь батюшка всё решать не может», а потому его надо уравновешивать, как во многих странах, где суды могут даже отменять решения президентов. Но, помимо этого, Жириновский выступает за то, чтобы думцы получили право ставить вопрос об отставке не оправдавших доверие министров. То есть по нему выходит, что парламент должен получить право реально контролировать деятельность министров и по ходу их деятельности, и доносить до президента свою позицию. А не ограничиваться правом в целом выносить вотум недоверия.

Сергей Булкин/News.ru

Наконец, Жириновский, который всегда удачно для партии использовал так называемый русский вопрос (помните его предвыборный лозунг «Мы за бедных, мы за русских!»), выступает за изменение преамбулы конституции и вместо фразы «Мы, многонациональный народ России...» записать — «Русский и другие народы России...». А страну преобразовать в созвездие 40 областей с равными правами и примерно равным населением по 4 млн. Как тут не вспомнить мемуары одного из помощников Андропова, Аркадия Вольского, утверждавшего, что тогдашний генсек размышлял о переформатировании Советского Союза по примеру США со штатами вместо национальных республик. Но то, что невозможно было тогда, вряд ли стало возможным безболезненно реализовать и сейчас.

Итак, Жириновский, естественно, включился в дискуссию, чтобы опередить политических конкурентов и оказаться в политической повестке. Дабы те высказывались уже не только о тезисах Володина, но и о его собственных предложениях. Владимир Вольфович давно усвоил, что всё, включая самую жесткую критику, — реклама. Кроме, конечно, некролога.

Во-вторых, он с энтузиазмом воспринял поворот в пользу наделения парламента большей компетенцией в госстроительстве, видя в этом и собственные перспективы. Но главное, как ни парадоксально звучит, Жириновский как бы формально согласился с тем, что ему-то президентом не быть, а потому можно ограничить и возможности главы государства, которого он, к слову, предлагает именовать Верховным правителем. Понятно, президент — чуждое нам понятие. То ли дело ещё титул адмирала Колчака. И, разумеется, Жириновский не был самим собой, если бы не предлагал и программу максимум: полностью переписать конституцию, созданную-де с подачи американцев.

Итак, ясно, что Володин дал старт новому национальному дискурсу. И вряд ли найдутся медийные и политические персонажи, которые откажутся добавить в разворачивающееся обсуждение «свои двадцать копеек». Тем более что все разговоры о так называемом транзите власти как бы приобретают более реальные рамки. И тут, как говорится, лучше быть первыми.