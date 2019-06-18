https://static.news.ru/photo/1deec186-918e-11e9-ba36-fa163e074e61_1024.jpg Французский океанолог Жан-Мишель Кусто посетил "китовую тюрьму" в бухте Средняя в Приморском крае, апрель 2019 Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Океанолог Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию президента РФ Владимира Путина вопрос о «китовой тюрьме» в Приморском крае.

Кусто и его команда уже побывали в бухте, где содержатся животные, и дали свои рекомендации по выпуску косаток на свободу. В своём обращении, опубликованном на сайте проекта «Китовый заповедник», учёный отметил, что для него было бы честью встретиться с Путиным, чтобы вместе отпустить морских обитателей, сообщает РИА Новости.

News.ru уже писал, что Минприроды РФ в ответ на депутатский запрос сообщило, что косатки из «китовой тюрьмы» будут выпущены в Охотское море. Согласно рекомендациям учёных, животные отправятся в свою естественную среду обитания летом или осенью.