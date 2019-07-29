Светлана Лобода и Тимати стали настоящими звёздами закрытия четвёртого музыкального фестиваля «Жара», который прошёл в Баку. Яркие дуэты, головокружительные номера и, конечно же, невероятная атмосфера — вот чем запомнится это событие жителям столицы Азербайджана.
News.ru собрал в фотогалерее самые интересные моменты закрытия.
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru
Сергей Лантюхов/News.ru