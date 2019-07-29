В последнее воскресенье июля отмечается День Военно-Морского Флота. Традиционно главный парад по случаю праздника проходит в Санкт-Петербурге. В этом году парад на Кронштадтском рейде и в акватории Невы принимал Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин.

Праздничные мероприятия прошли в десяти городах на главных базах четырёх флотов и Каспийской флотилии — от Балтийска до Владивостока и от Архангельска до Севастополя. По словам министра обороны Сергея Шойгу,...