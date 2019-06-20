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Пассажир из Вьетнама попытался провезти в Россию сушёную фасоль, заражённую карантинным объектом.

Карантинный фитосанитарный контроль показал, что фасоль заражена четырёхпятнистой зерновкой (Callosobruchus maculatus F.) — это небольшой жучок, повреждающий зернобобовые в поле и хранении, в РФ отсутствует. Жуки находились в жизнеспособном состоянии и были уничтожены в соответствии с законодательством, сообщает Россельхознадзор .

Как уже писал News.ru, во время проверки на Белгородской таможне в пункте пропуска «Нехотеевка» на украинско-российской границе выяснилось, что россиянин пытался провезти из сопредельного государства порядка 800 пчёл, не имея на них никаких сертификатов и иных документов.