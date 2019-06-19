https://static.news.ru/photo/c6e5b7d4-9249-11e9-8aed-fa163e074e61_1024.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Daily Mail написала о перехвате российским истребителем американского бомбардировщика В-52Н и спровоцировала оживлённую дискуссию читателей.

Многие сочли, что действия российской стороны были оправданны, потому что военные любого другого государства поступили бы точно так же. А некоторые предположили, что российские и американские военные просто развлекаются таким образом, сообщает РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика ВВС США В-52Н, направлявшегося к границам России. Авиация была поднята в воздух 17 июня.

В этот день американские самолёты летели со стороны и Чёрного, и Балтийского морей. Оба бомбардировщика были перехвачены, но какой именно перехват попал на видео, в сообщении Минобороны РФ на YouTube не уточняется.