https://static.news.ru/photo/f66ed802-a179-11e9-b8ae-fa163e074e61_1024.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нецензурные выражения телеведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российских властей связан с началом предвыборной кампании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

У Саакашвили сейчас стартовала фаза «последний бой». Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. Рустави-2 — инструмент его политики, — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат отметила, что заложниками бездельников от политики стали великий народ, великие традиции и великая культура, информирует « Политика сегодня ».

Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии, — подчеркнула Захарова.

Тем временем, власти Грузии считают попыткой госпереворота мат ведущего в адрес президента РФ Владимира Путина. Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал инцидент грязной политической провокацией, целью которой является дестабилизация, создание новой волны конфликта между государствами, а также экономических проблем для граждан Грузии, и провоцирование санкций, писал News.ru.