Нецензурные выражения телеведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес российских властей связан с началом предвыборной кампании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
У Саакашвили сейчас стартовала фаза «последний бой». Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. Рустави-2 — инструмент его политики, — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Дипломат отметила, что заложниками бездельников от политики стали великий народ, великие традиции и великая культура, информирует «
Несмотря ни на что, верю в возрождение Грузии, — подчеркнула Захарова.
Тем временем, власти Грузии считают попыткой госпереворота мат ведущего в адрес президента РФ Владимира Путина. Вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал инцидент грязной политической провокацией, целью которой является дестабилизация, создание новой волны конфликта между государствами, а также экономических проблем для граждан Грузии, и провоцирование санкций, писал News.ru.