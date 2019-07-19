Середина лета — время, когда поспевает много ягод. Крыжовник, смородина, малина, ежевика, черника. Эксперты советуют есть их в сочетании с другими продуктами. Так вы не только раскроете новые грани вкуса, но и получите больше пользы от плодов.

Бруснику, смородину, крыжовник, вишню и другие кислые ягоды особенно полезно есть вместе с мясом, рассказал News.ru руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии Александр Батурин.

В несладких ягодах в большом количестве содержатся органические кислоты. Они улучшают всасывание железа из мяса. Особенно это полезно для людей, страдающих анемией (снижение количества переносящих кислород красных кровяных клеток — News.ru). Сладкие ягоды обладают таким же действием, но в меньшей степени. Александр Батурин руководитель научного направления «Оптимальное питание» ФИЦ питания и биотехнологии

Также эксперты рекомендуют необычное решение: салат из клубники и шпината. По той же причине. В зелёных листьях шпината содержится около 3 мг железа, лучше оно усваивается вместе с витамином С, которого много в клубнике.

Сертифицированный нутрициолог, член Национального общества диетологов Ольга Деккерт советует сочетать ягоды с молочными продуктами — творогом, молоком, кефиром. С помощью блендера можно делать смузи и коктейли. Так за один приём пищи вы получите обильную порцию белка, углеводов и клетчатки.

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Ещё одно полезное для здоровья сочетание: ягоды и геркулес. В этой крупе содержатся фитохимикалии, вещества, обладающие сильнейшими антиоксидантными свойствами. Ягоды его усиливают. Также овсянка с ягодами уменьшает уровень сахара в крови и позволяет надолго сохранить чувство насыщения.

А вот в чистом виде диетолог Ольга Деккер употреблять ягоды не рекомендует. Особенно это касается кислых и в большом количестве. Большая порция плодов, съеденная за один раз, может негативно воздействовать на слизистую желудка или кишечника.

Эксперты развеивают популярный в народе миф — в большинстве ягод мало витаминов. Как сообщил News.ru Александр Батурин, в них содержится лишь немного аскорбиновой и фолиевой кислоты. У плодов другое преимущество — они являются прекрасным источником биологически активных веществ. Например, в ягодах содержатся флавоноиды. Они повышают иммунитет и улучшают зрение, усиливают адаптационные возможности организма.

В ягодах содержится всего 10% углеводов, зато в них много пептидов. Это вещества, которые регулируют большинство процессов организма человека, в том числе принимают участие в процессах регенерации клеток. Для правильной работы клеток и тканей необходимо адекватное количество пептидов, — отметил Батурин.

Ягоды полезнее, чем зелень, овощи и фрукты, считает Ольга Деккер. В первую очередь потому, что в них содержится в четыре раза больше клетчатки или пищевых волокон. Это компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника. Они нужны организму для правильной работы.

Эксперт отметила исключительную пользу крыжовника на фоне остальных ягод. Во-первых, он обладает почти самой низкой калорийностью и гликемическим индексом среди других ягод. А его косточки — это дешёвый, но не менее эффективный аналог семян чиа. Они помогают нормализовать работу кишечника, похудеть и насытить организм полезными веществами.