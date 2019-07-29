https://static.news.ru/photo/8f1189fe-b1fd-11e9-8dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: po-mayak.ru

Французские учёные назвали предположительным источником возникновения радиоактивного рутения-106 инцидент на заводе «ПО «Маяк» в Челябинской области.

В октябре 2017 года были зафиксированы значительные атмосферные уровни радиоактивного изотопа рутения-106. Хоть этого количества и недостаточно для того, чтобы причинить здоровью человека или природе вред, Международное агентство по атомной энергии провело расследование. Собрав данные о содержании рутения-106 в разных странах, специалисты сошлись во мнении, что выброс, вероятнее всего, случился на территории производственного объединения «Маяк», расположенного в городе Озёрске Челябинской области.

Однако на предприятии опровергли эту информацию и предъявили данные замеров на территории производства, подтверждающие, что уровень радиоактивного изотопа рутения находится в норме. Российские эксперты выдвинули гипотезу о том, что повышение содержания этого изотопа обусловлено падением спутника, сообщает « Индикатор ».

Ранее News.ru писал, что Росатом в 2017 году объявил конкурс на очищение загрязнённого радиацией участка завода «ПО «Маяк». Площадь проводимых работ — 30 тысяч квадратных метров. Согласно конкурсной документации, загрязнение участка завода произошло в 1957 и в 1967 годах. Основными радионуклидами, как говорится в описании проекта, являются цезий-137 и стронций-90.

В конце ноября Росгидромет заявил, что около «Маяка» зафиксирована значительная концентрация изотопа рутения-106. Росатом, в свою очередь, отверг обвинения в сокрытии выброса радиоактивных материалов.