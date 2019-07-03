https://static.news.ru/photo/864f49b6-9dc4-11e9-b4bd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Davide Anastasi/Xinhua/Global Look Press

Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Туристы, испугавшиеся извержения, пытаются спастись в воде.

Очевидцы говорят о потоках лавы, которые спускаются с вершины вулкана. Также там наблюдаются огромные клубы густого чёрного дыма и раскалённые камни, передаёт ANSA .

Стромболи входит в группу Липарских островов, находящихся севернее Сицилии. Одноимённый вулкан имеет три активных кратера. Последний раз мощное извержение произошло в 2009 году.

Как писал News.ru, 29 июня вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Северных Курил, выбросил столб пепла высотой 4,5 км. Облако распространилось на 10 км в южном направлении.