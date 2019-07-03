Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии. Туристы, испугавшиеся извержения, пытаются спастись в воде.
Очевидцы говорят о потоках лавы, которые спускаются с вершины вулкана. Также там наблюдаются огромные клубы густого чёрного дыма и раскалённые камни, передаёт
Стромболи входит в группу Липарских островов, находящихся севернее Сицилии. Одноимённый вулкан имеет три активных кратера. Последний раз мощное извержение произошло в 2009 году.
Leaving now— Elisa Scarpa (@ElisaScarpa)
#Stromboli pic.twitter.com/tuznItSa7e 3 июля 2019 г.
Как писал News.ru, 29 июня вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Северных Курил, выбросил столб пепла высотой 4,5 км. Облако распространилось на 10 км в южном направлении.