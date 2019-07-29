Врач терапевтического отделения 64-ой городской больницы в Москве, куда ранее был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, назвал официальный диагноз политика.
По словам Эльдара Казахмедова, у Навального диагностирована аллергическая реакция, известная в народе как «крапивница».
Медик также подчеркнул в беседе с
Он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении, — констатировал терапевт, добавив, что уже 29 июля будет решен вопрос о его выписке и дальнейшем амбулаторном лечении.
Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток за «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия» по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. 28 июля он был доставлен в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания с острой аллергической реакцией, сильным отёком лица и покраснением кожных покровов.
Ранее News.ru писал о том, что председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, являющаяся личным врачом оппозиционера Алексея Навального, не исключила, что политика, доставленного из СИЗО в 64-ю больницу в Москве, могли отравить. Вместе с коллегой, терапевтом и кардиологом Ярославом Ашихминым, медики попытались провести осмотр Навального, но их не допустили, заявив, что он находится под арестом.