https://static.news.ru/photo/461ceab4-b189-11e9-936b-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Навальный Фото: instagram.com/navalny

Врач терапевтического отделения 64-ой городской больницы в Москве, куда ранее был доставлен оппозиционер Алексей Навальный, назвал официальный диагноз политика.

По словам Эльдара Казахмедова, у Навального диагностирована аллергическая реакция, известная в народе как «крапивница».

Медик также подчеркнул в беседе с «Интерфаксом» , что оппозиционера проконсультировал и осмотрел главный иммунолог — аллерголог Москвы, которая поставила диагноз «контактный дерматит в области лица и ангиоотёк параорбитальной области».

Он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении, — констатировал терапевт, добавив, что уже 29 июля будет решен вопрос о его выписке и дальнейшем амбулаторном лечении.

Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на срок 30 суток за «повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия» по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. 28 июля он был доставлен в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания с острой аллергической реакцией, сильным отёком лица и покраснением кожных покровов.

Ранее News.ru писал о том, что председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, являющаяся личным врачом оппозиционера Алексея Навального, не исключила, что политика, доставленного из СИЗО в 64-ю больницу в Москве, могли отравить. Вместе с коллегой, терапевтом и кардиологом Ярославом Ашихминым, медики попытались провести осмотр Навального, но их не допустили, заявив, что он находится под арестом.