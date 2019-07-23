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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы возможен новый кризис, так как права национальных делегаций так и не нашли отражения в регламенте организации.

При этом он назвал возвращении России в ПАСЕ правильным решением.

Пока все решения не отражены в регламенте ПАСЕ, это всё может быть подвергнуто сомнениям, — заявил политик в эфире телеканала « Россия 24 ».

26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.

Как ранее писал News.ru, Володин прокомментировал негативное отношение грузинских властей к России.