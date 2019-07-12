https://static.news.ru/photo/b8d3ac7c-a4a6-11e9-b5ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Volkswagen (VW) и Ford объединили усилия для разработки беспилотных транспортных средств и электромобилей.

Немецкий концерн инвестирует $2,6 млрд в Argo AI, предприятие американской компании по производству самоуправляемых машин, а Ford, в свою очередь, создаст электромобиль на модульной платформе VW MEB.

Перед нашим глобальным альянсом начинают открываться ещё большие перспективы, и мы продолжаем рассматривать другие области, в которых мы могли бы сотрудничать, — сказал генеральный директор VW Герберт Дисс.

VW станет равноправным участником автономного автомобильного предприятия Ford. Аналитики считают, что сотрудничество концернов поможет обоим снизить расходы на производство. Более того, лицензирование Ford платформы MEB станет «трансформационным» шагом для компаний, передаёт Reuters .

Ранее News.ru рассказал, что Научное-производственное объединение (НПО) автоматики (входит в состав Роскосмоса) представило модель беспилотного трактора.