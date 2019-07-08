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Россия будет каждые два года подавать заявки в ЮНЕСКО на включение новых объектов в список Всемирного наследия организации.

В 2018 году в российский предварительный список ЮНЕСКО добавилось три объекта по культурным критериям, — сообщил ТАСС заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов. По его словам,...