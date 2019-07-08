Гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов рассказал, что после реконструкции по реке можно будет проводить суда водоизмещением более 3500 тонн.
Уточняется, что работы пройдут на Городецком гидроузле в Нижегородской области, там построят низконапорный гидроузел. Позже, возможно, реконструируют Волго-Донской канал, сообщает
Как писал News.ru ранее, грузовое судно, перевозившее четыре тысячи тонн пшеницы, село на мель на Дону. ЧП произошло на территории Ростовской области (Багаевский район).