https://static.news.ru/photo/bba426d8-9ee9-11e9-9f3b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о увеличении окладов военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел на 4,3%.

Оклады сотрудников государственной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи вырастут в таком же соотношении. Повышенная зарплата начнёт выплачиваться с 1 октября, сообщает РИА Новости .

Как уже писал News.ru, средняя зарплата сотрудников Следственного комитета России в ближайшее время может вырасти на 20% — с 110 до 130 тыс. рублей.