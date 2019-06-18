https://static.news.ru/photo/701c9b10-91d7-11e9-95b9-fa163e074e61_1024.jpg Airbus A400M-100 Фото: Ralf Hirschberger/dpa/Global Look Press

Военно-транспортный самолёт ВВС Германии Airbus A400M-100 приземлился в аэропорту Кемерово. Воздушное судно принадлежит силам НАТО.

Как сообщает « Сибдепо », судно направлялось из Азии в Европу и должно было приземлиться для дозаправки в Новосибирске. Планам экипажа помешала непогода.

Самолёт не стал ждать и ушёл на запасной аэродром в Кемерово, — приводит портал слова очевидцев.

Airbus пробыл в аэропорту около двух часов.

Ранее News.ru писал, что три самолёта НАТО были замечены 1 марта у границ России. Первый вёл разведку у Ленинградской и Псковской областей, второй кружил у границ Калининградской области со стороны Польши и Литвы. Третий самолёт — Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168 438 провёл разведку у берегов Чёрного моря.