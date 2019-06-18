Военно-транспортный самолёт ВВС Германии Airbus A400M-100 приземлился в аэропорту Кемерово. Воздушное судно принадлежит силам НАТО.
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Самолёт не стал ждать и ушёл на запасной аэродром в Кемерово, — приводит портал слова очевидцев.
Airbus пробыл в аэропорту около двух часов.
Ранее News.ru писал, что три самолёта НАТО были замечены 1 марта у границ России. Первый вёл разведку у Ленинградской и Псковской областей, второй кружил у границ Калининградской области со стороны Польши и Литвы. Третий самолёт — Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168 438 провёл разведку у берегов Чёрного моря.