https://static.news.ru/photo/7089ceb4-b41a-11e9-82aa-fa163e074e61_660.jpg Самолёт Ил-76 Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Министерство обороны России рассчитывает потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти дней. Полёты военной авиации начинаются 1 августа.

Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на источник в ведомстве.

Площадь лесных пожаров в настоящий момент составляет 2,7 млн гектаров. Это на 12% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. Режим ЧС действует в четырёх регионах страны. Хуже всего обстоят дела в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

Ранее News.ru сообщал, что экипажи самолётов Ил-76 приступили к перебазированию в аэропорт Красноярска для тушения пожаров. Все самолёты оборудованы водосливными приборами ёмкостью 42 тонны, лётчики прошли спецподготовку и имеют опыт тушения лесных пожаров. Вылеты осуществляются с аэродромов Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей.