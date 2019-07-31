Министерство обороны России рассчитывает потушить очаги пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в течение пяти дней. Полёты военной авиации начинаются 1 августа.
Об этом сообщает газета «
Площадь лесных пожаров в настоящий момент составляет 2,7 млн гектаров. Это на 12% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. Режим ЧС действует в четырёх регионах страны. Хуже всего обстоят дела в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.
Ранее News.ru сообщал, что экипажи самолётов Ил-76 приступили к перебазированию в аэропорт Красноярска для тушения пожаров. Все самолёты оборудованы водосливными приборами ёмкостью 42 тонны, лётчики прошли спецподготовку и имеют опыт тушения лесных пожаров. Вылеты осуществляются с аэродромов Тверской, Ростовской, Брянской, Ивановской, Оренбургской, Псковской и Ульяновской областей.