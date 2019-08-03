https://static.news.ru/photo/2d01c5fe-b66b-11e9-a97b-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/Twitter.com

Утром 4 августа уровень воды в реке, вызвавшей подтопление Тулуна, составил 697 сантиметров, что на 3 сантиметра ниже критического.

В районе продолжают подвозить жителям питьевую воду и регулярно оповещают население об уровне воды в реках. В воскресенье, 4 августа, в регионе ожидаются сильные дожди и порывистый ветер, сообщает администрация Тулуна.

Как писал News.ru ранее, разрушенные в результате масштабного наводнения детский сад и школу в городе Тулуне Иркутской области восстанавливать не будут, а построят вместо них два новых здания. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко.