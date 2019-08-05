https://static.news.ru/photo/1d8dc4a8-b795-11e9-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vnoucek, F./Arco Images GmbH/Global Look Press

Вызволенные косатки были доставлены из бухты Средняя (Приморье) в Хабаровск 2 августа. Оттуда на судах по Амуру их перевезли до нынешнего места назначения.

На данный момент животные находятся в посёлке Иннокентьевка (Хабаровский край) и готовятся к транспортировке на мыс Перовского, где 6 августа их выпустят на волю.

Сейчас температура воздуха прохладная и идет ливень. Это самое комфортное время, чтобы выпустить косаток, так как после начнется шторм, который может помешать, — рассказал ведущий эксперт проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганес Таргулян.

Однако не всё проходило так гладко. В пути по Амуру было очень жарко. В транспортировочные ванны, где находились животные, дважды добавляли по полтонны льда, чтобы сохранить комфортный для них температурный режим.

Несмотря на перемену температур, животные ведут себя спокойно, периодически всплывают и ныряют в транспортировочных ваннах. Об этом сообщил наблюдающий за косатками координатор природоохранных проектов научного экспедиционного центра «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров. Также он сообщил, что 6 августа утром на мыс Перовского прибудет команда Greenpeace для наблюдения за выпуском косаток на волю.

Как ранее сообщал News.ru, вторая группа косаток — две самки и один самец — из «китовой тюрьмы» была выпущена в Охотское море 16 июля. Специалисты доставили животных к мысу Перовского в Хабаровском крае, где отпустили в открытое море.

О существовании «китовой тюрьмы» стало известно в октябре 2018 года. Тогда представители Greenpeace заявили о готовящейся незаконной продаже из России в Китай 13 косаток, занесённых в Красную книгу. По данным экологической организации, за последние пять лет в эту страну были вывезены 15 таких животных.