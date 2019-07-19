Спрос работодателей на специалистов в области сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства и рыбоводства остаётся неудовлетворённым.
Институт разъясняет, что при высоком спросе на продавцов и охранников, эти профессии, за счёт большого числа соискателей, к дефицитным не относятся. Потребность в среднем юридическом персонале и среднем персонале музеев и библиотек остаётся низкой, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, профессии водителя, продавца, охранника и технического переводчика через десять лет могут остаться в прошлом. Об этом заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов.