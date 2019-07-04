Специалисты Военного учебно-научного центра ВМФ России «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» разработали новое устройство для загрузки и выгрузки водолазов в подводную лодку. Авторы уверены, что технология будет полезна при спасении экипажа в случае аварии судна.

Эвакуация подводников проходит через торпедный аппарат

Речь идёт об инновационном водолазном и спасательном оборудовании. По словам разработчиков ВУНЦ ВМФ, их метод повышает безопасность и скорость загрузки подводников в торпедный аппарат подлодки, особенно в экстренных случаях. Технология представляет собой загрузку и выгрузку водолазов в гидрокостюмах через установку для стрельбы. Спасательное устройство представляет собой лоток (калибр 533 мм) из двух полукруглых листов нержавеющей стали, изогнутых по форме торпедного аппарата. При загрузке или выгрузке он вставляется в устройство запуска. Предполагается, что водолаз в гидрокостюме может передвигаться по лотку лёжа на спине, упираясь пятками в специальные прорези. Второй вариант предполагает перемещение лицом вниз, цепляясь за выступы руками. В лотке также предусмотрена задняя стенка для стыковки с кареткой устройства быстрого заряжания.

Одним из аналогов лотка выступило советское устройство 1970-х годов для загрузки торпедного аппарата минами. Однако за почти 50 лет технология устарела, сегодня её использование для водолазов опасно. В 2000-е годы появились разработки, близкие нынешней. Однако их главным недостатком была громоздкость, низкая скорость и большие расходы. Так, одно из спасательных устройств включало специальную тележку, на которую в ходе загрузки ложился бы водолаз в гидрокостюме. По факту она заняла бы весь объём и подводник с дыхательным аппаратом просто бы не смог покинуть лодку.

Новая технология спасения начинается с выкладки лотка с водолазами на торпедный стеллаж. Нержавеющую конструкцию соединяют с зацепом устройства запуска торпед. Эту процедуру проводят обыкновенные матросы.

Первый водолаз ложится спиной на лоток, держа дыхательный аппарат перед головой (в случае нагрудного аппарата, он не снимается). С помощью устройства быстрого заряжания лоток продвигается вперед. Затем второй водолаз ложится на лоток за первым, и лоток опять продвигается вперед. Так загружают в торпедный аппарат всех водолазов (3-4 человека). — объясняют подробности своего изобретения ВУНЦ ВМФ.

Разработчики уточняют, что при аварии подводники смогут самостоятельно выбраться на палубу из лотка. Уже на берегу их будут ждать матросы, врачи окажут необходимую медпомощь.

Также водолазы могут заплыть в торпедный отсек. После его шлюзования и осушения, задняя крышка открывается и лоток медленно вытаскивается на стеллаж с помощью каретки. Так водолазы попадают на борт подлодки.

Лоток целесообразно включить в комплектацию подводных лодок в качестве аварийно-спасательного имущества. — уверены разработчики.

В случае аварии подлодки и спасения экипажа устройство быстрого запуска торпед не потребуется. Если аварийная подлодка обесточена и лежит на грунте, матросы загружают лоток в торпедный аппарат вручную. Для облегчения загрузки водолазов нержавеющую конструкцию смазывают шампунем, мылом и смачивают водой. Первый водолаз залезает спиной в торпедный аппарат и продвигается к передней крышке, отталкиваясь ногами за прорези. Подобным образом поступают и остальные. Затем задняя крышка торпедного аппарата закрывается и водолазы «шлюзуются». Наконец, они отрывают переднюю крышку и покидают установку для стрельбы, отталкиваясь пятками от прорезей. Так описывают аварийную эвакуацию специалисты Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

Появится ли технология спасения в ВМФ России?

Смогла бы данная технология избежать жертв в недавней трагедии в Мурманской области, неизвестно. Представитель Кремля Дмитрий Песков не раскрыл деталей ЧП в Баренцевом море, сославшись на, что что часть сведений о трагедии является гостайной и не будет обнародована.

Напомним, что 1 июля в результате пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ «Лошарик» в Баренцевом море погибли 14 человек, остальных удалось спасти. Семеро из погибших были капитанами 1-го ранка, трое – капитанами 2-го ранга. Также на борту находились два Героя России. По словам представителей Минобороны, подводники ВМФ России проводили на аппарате исследования по изучению гидросферы планеты.

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу прибыл в Североморск для установления причин трагедии и уже успел рассказать некоторые подробности гибели моряков-подводников. На совещании с членами комиссии по поводу обстоятельств пожара на судне Министр обороны РФ сообщил, что подводникам удалось эвакуировать из горящего отсека гражданское лицо. Шойгу назвал действия моряков геройскими, отметив, что все погибшие офицеры будут представлены к госнаградам.

Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы нe допустить распространeния пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучeсть корабля, – приводит слова министра ТАСС .

Различные способы защиты экипажа подлодок сегодня разрабатывают не только в России, но в других государствах.

Собственная технология эвакуации военных моряков стоит на вооружении Североатлантического Альянса. Речь идёт о мобильной спасательной системе ВМС НАТО Submarine Rescue System. Известно, что она включает автономный спасательный подводный аппарат Nemo, спускоподъемное устройство, комплекс транспортабельных барокамер, систему навигации, связи и управления с выносным оборудованием на ходовой мостик судна-носителя, энергетическую установку. Такая система устанавливается на надводном судне для помощи подлодке, лежащей на грунте в незамерзающих районах Мирового океана.

Кроме того, в США разработана современная, улучшенная конструкция знаменитого устройства для эвакуации моряков с затонувшей подлодки – спасательная камера Мак-Кена.

Стоит отметить, что и в США, и в России, к сожалению, именно трагедии выступают поводом для развития технологий спасения моряков.