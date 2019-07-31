https://static.news.ru/photo/990d3e50-b3b8-11e9-8d3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинское Госагентство по управлению зоной отчуждения Чернобыльской АЭС разработало водные маршруты для туристов. Добраться до заражённой радиацией территории посетителям предлагается по рекам.

В зоне отчуждения разработали водные маршруты посещения по рекам Припять и Уж, — говорится в сообщении на странице агентства в Facebook .

Также в ведомстве добавили, что развитие новых форм посещения зоны отчуждения вызвано почти десятикратным увеличением посетителей за последние пять лет.

Водные маршруты дают возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения — её природу, — добавили в агентстве.

Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для туристов.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, радиационному заражению подверглось 50 тысяч кв. км на Украине, 46,5 тысячи кв. км в Белоруссии и 60 тысяч кв. км в России.

Как писал News.ru, ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила о возможности экологической катастрофы на территории России, соизмеримой с аварией на Чернобыльской АЭС. По её словам, экологической обстановке угрожает предприятие «Усольехимпром» в Иркутской области, занимающееся производством хлора и других химических веществ.