https://static.news.ru/photo/d23db192-9ddc-11e9-91c7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: https://vk.com/meriasosnovybor

Руководство Сосновоборского городского округа Ленинградской области, где жил капитан I ранга Андрей Воскресенский, погибший в пожаре на подлодке, рассказало, что он отличался мужеством и стойкостью.

Андрей Владимирович Воскресенский родился 28 января 1972 года в Севастополе. В 1994 году, после окончания факультета «Атомные энергетические установки подводных лодок» севастопольского Высшего военно-морского инженерного училища был распределён на 3 флотилию атомных подводных лодок Северного Флота.

За заслуги перед Отечеством был награждён правительственными наградами — двумя Орденами мужества, орденом «За военные заслуги», Почётной грамотой Президента Российской Федерации, ведомственными знаками отличия.

Как писал News.ru ранее, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил как можно быстрее восстановить глубоководный аппарат, на котором погибли подводники. Также руководитель ведомства поставил задачу перед разработчиками в кратчайшие сроки вернуть субмарину в строй. Распоряжение министр отдал, находясь на повреждённой подлодке.