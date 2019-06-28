https://static.news.ru/photo/7f04dfcc-99cd-11e9-b87b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Москва заняла пятое место в рейтинге городов с наибольшим процентом пробок на дорогах в мире за 2018 год. Лидером в этом списке стал индийский Мумбаи, говорится в отчёте компании TomTom, которая занимается поставкой автомобильной и персональной GPS-навигации.

По данным исследования, уровень загруженности Московской дорожной сети за год снизился на один процент, с 57% до 56%. Специалисты учитывали данные не только столицы но и всей Московской области, сообщили в пресс-службе ГУП «Мостранспроект».

Кроме того, растет число маятниковой миграции, границы перемещений автомобилей сильно размыты, — рассказали в пресс-службе.

Ранее Россия стала лидером рейтинга странс самым дешёвым безлимитным Интернетом. Средняя стоимость такого тарифа составила 613 руб. по сравнению с 2791,8 руб. в среднем по миру в месяц. Россия также переместилась с восьмого на четвёртое место. За шесть месяцев средняя стоимость 1 Гб снизилась больше чем на 10 руб. и составила в июне 37,9 руб, писал News.ru.