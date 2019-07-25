https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Десятилетнего Алексея Мартыненко, который помогал вытаскивать детей из горящих палаток в лагере «Холдоми», представят к госнаграде. Об этом этом сообщил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

С просьбой отметить подвиг мальчика, получившего тяжёлые ожоги и скончавшегося накануне в больнице, обратились жители региона, сообщает ТАСС .

Я думаю, все мы представляем, в каком состоянии был ребёнок, когда шёл в эту палатку. Если кто-то, а тем более ребёнок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку. Многие жители нашей страны высказались за то, чтобы мальчику была присвоена государственная награда. Я поддержу и обращусь в компетентные органы для того, чтобы отметить этот поступок, — сказал губернатор.

Как ранее писал News.ru, пожар в палаточном лагере начался в ночь на вторник 23 июля. Жертвами трагедии стали четверо детей. Число пострадавших возросло до восьми.Власти региона приняли решение закрыть лагерь «Холдоми».

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в ходе которого были задержаны директор организации, которой принадлежит комплекс «Холдоми», Виталий Бурлаков и директор самого лагеря Максим Кузнецов.

Уголовное дело о халатности также возбуждено в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.