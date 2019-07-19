https://static.news.ru/photo/fed4d66c-aa44-11e9-a83f-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Администрация Президента России/kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 19 июля прибыл в Магнитогорск. В одном из крупнейших мировых центров чёрной металлургии российский лидер посетит фабрику и встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексеем Текслером.

В Магнитогорске глава государства побывает на агломерационной фабрике № 5 — в новом подразделении горно-обогатительного производства Магнитогорского металлургического комбината. Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин примет участие в церемонии вывода фабрики на полную мощность, а также пообщается с работниками. В этот же день он проведёт встречу с врио губернатора Челябинской области Текслером, который стал руководить субъектом несколько месяцев назад.

Ранее News.ru сообщал, что президент России побывал с рабочим визитом в Тверской области, где выступил на заседании Национального туристского форума «Реки России», который является одной из важнейших площадок в стране для формирования предложений по развитию круизного и водного туризма и решения экологических проблем.