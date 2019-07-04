https://static.news.ru/photo/1bf5f5c4-9ef0-11e9-a773-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Садоводам, огородникам и владельцам подсобных хозяйств в Иркутской области покроют потери за счёт средств областного бюджета.

Утверждён размер компенсаций: за одну сотку земли выплатят 4,5 тысячи рублей (но не более 45 тысяч в общей сложности), за корову — 50 тысяч, за телят — по 25 (но не более 50 тысяч), за свиней, овец и коз — по 5 тысяч (не более, чем за пять голов) и за кроликов и птиц по 200 рублей в общей сумме до 2 тысяч, сообщает ИА RNS .

Как писал ранее News.ru, более трёх тысяч домов признаны непригодными для проживания после наводнения в Иркутской области. Об этом сообщил председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Руслан Болотов.