https://static.news.ru/photo/60ba51f0-90c7-11e9-8204-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Carlos Menendez San Juan/wikipeida.org/CC BY-SA 2.0

Два новейших истребителя МиГ-35 переданы в ВКС России. Ещё четыре таких самолёта планируется поставить до конца 2019 года, сообщил генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

За последние три года мы сделали серьезный рывок по программе МиГ-35. В кратчайшие сроки мы запустили производство этого самолета, провели его испытания, за 2,5 года дошли от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны, — цитирует его РИА Новости .

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++. Он может выполнять сложные задачи в условиях непрерывно меняющейся обстановки над полем боя.

Корпорация «МиГ» и Минобороны РФ заключили контракт на поставку шести новейших истребителей до 2023 года на форуме «Армия-2018». В рамках этого соглашения военное ведомство получит боевые машины в модификациях С и УБ, уточняет ФАН .

Ранее обозреватель The National Interest Марк Эпископос высоко оценил новинку российской военной авиации. По его словам, МиГ-35 демонстрирует лучшие качества штурмовика и вмещает в себя огромное количество современных инновационных решений. В скором времени аппарат cможет составить достойную конкуренцию американскому штурмовику F-35, писал News.ru.